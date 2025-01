Milan-Gimenez, la nuova offerta dei rossoneri: tutti i dettagli

Nuova offerta del Milan per Gimenez: i rossoneri hanno fatto al Feyenoord una proposta più ricca, ecco tutti i dettagli

Il Milan ha scelto Santiago Gimenez e Santiago Gimenez ha scelto il Milan. La trattativa si è accesa la scorsa settimana con una prima offerta dei rossoneri: i classici 20 milioni più bonus, che è stata ampiamente respinta dal Feyenoord. Nel frattempo i rossoneri hanno perso l’accesso diretto agli ottavi di Champions League per la sconfitta con la Dinamo Zagabria e, soprattutto, ai Play Off ha pescato proprio gli olandesi.

Un fattore che però non sembra aver influenzato in qualche modo la trattativa, ma a Rotterdam non fanno sconti: per il messicano vogliono dai 35 ai 40 milioni, altrimenti non se ne fa nulla. Nelle scorse ore è stata fatta una nuova offerta, supportata anche dall’uscita di Morata (verso il Galatasaray) e di Tomori (vicino al Tottenham).

Milan-Gimenez, non c’è ancora l’accordo

Secondo quanto riportato da Matteo Moretto, il Milan si è superato: la nuova offerta per l’attaccante messicano è di 30 milioni fra parte fissa, bonus e futura rivendita. Non c’è ancora l’accordo però, con gli olandesi che spingono per avere una cifra più alta per quanto riguarda la parte fissa.

Ci saranno nuovi contatti nelle prossime ore per provare ad arrivare ad un accordo. Il fattore che aiuta i rossoneri è la volontà di Gimenez: l’attaccante, come ha confermato anche l’allenatore del Feyenoord in giornata, sta spingendo per andare al Milan e, insieme al suo entourage, stanno provando a convincere il club a mollare la presa (cosa che forse non è stata del tutto gradita dalla società).

E intanto il tempo stringe: lunedì finirà il mercato e il Milan non è di certo noto per la velocità nelle operazioni. Ore caldissime in casa rossonera con anche le uscite: si è accesa la pista Tottenham per Tomori, Morata aspetta il via libera per volare a Istanbul e Camarda sta andando al Monza in prestito (non è ancora fatta).