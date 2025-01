Milan, il bomber saluta: va in Premier League!

L’attaccante è pronto a mettere fine alla sua avventura al Milan: il passaggio in Premier League può diventare realtà a stretto giro.

Non solo in entrata, il Milan continua a muoversi anche per quanto riguarda le operazioni in uscita. Sono diversi i calciatori che il club rossonero spera di piazzare prima della chiusura del calciomercato invernale. Tra quelli che sono finiti sull’uscio della porta di casa Milan, c’è anche Noah Okafor. La società lombarda sta cercando di mandare in porto la cessione dell’attaccante svizzero, considerato ormai un vero e proprio esubero. Dopo l’affare saltato con il Lipsia, in queste ore si è fatta avanti una nuova opzione per Okafor. L’attaccante classe 2000 starebbe pensando di lasciare il Milan per approdare in Premier League.

Okafor nel mirino di un top club inglese: il Milan prepara la cessione!

La cosa certa è che il Milan vuole liberarsi del cartellino di Noah Okafor. La società rossonera sembrava esserci riuscita giorni fa, trova di un’intesa con il Lipsia. Il trasferimento, però, è arenato in seguito a quanto emerso dai risultati delle visite mediche svolte dallo stesso attaccante svizzero. Il club della Bundesliga ha preferito annullare la trattativa dopo aver riscontato delle anomalie nei test legate ad un infortunio muscolare ancora in corso.

In questa stagione, l’attaccante rossonero è riuscito a siglare appena un gol in 17 presenze, con soli 558 minuti giocati. Adesso il Milan sta cercando di vagliare una nuova soluzione. Tra quelle che stanno prendendo sempre più quota per il futuro di Noah Okafor, ce n’è una che porta in Premier League. Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano, in queste ore si sta facendo strada la candidatura del Tottenham. Gli Spurs avrebbe raccolto informazioni per l’attaccante svizzero, così da capire la fattibilità dell’operazione.

Gli inglesi starebbero avendo delle difficoltà nell’acquisto Mathys Tel, in uscita dal Bayern Monaco. Per questo motivo, il Tottenham starebbe prendendo seriamente in considerazione di fiondarsi su Noah Okafor per completare il reparto d’attacco. I contatti sarebbero stati avviati, con il Milan che avrebbe messo le cose in chiaro sul costo del cartellino. Con il Lipsia, la stretta di mano era arrivata con la formula di un prestito oneroso con diritto di riscatto a 25 milioni di euro. È questa la basa d’asta imposta dal Milan. Il club punta a monetizzare il più possibile per cercare di finanziarsi l’assalto a Santiago Gimenez.

Il Milan non molla Gimenez: Furlani pensa al rilancio

Santiago Gimenez resta l’oggetto del desiderio del Milan, il primo nome in cima alla lista per rinforzare il reparto avanzato. Il Feyenoord continua a chiedere una cifra che si aggira intorno ai 35/40 milioni di euro. Infatti, gli olandesi hanno rispedito al mittente la prima offerta avanzata dal Diavolo. Stando a quanto riferito da ‘Calciomercato.com’, la società rossonera avrebbe messo sul tavolo un’offerta da 27 milioni più bonus. Somma che il club lombardo sembra determinato ad aumentare con un rilancio, arrivando a sfiorare la cifra richiesta dalla compagine olandese.

Nonostante la complessità dell’operazione, dettata specialmente dalle pretese economiche del Feyenoord, il Milan non avrebbe alcuna voglia di mollare questa pista, forte anche dell’accordo trovato con il calciatore. Infatti, il club rossonero starebbe cercando di fare leva sull’intesa con l’attaccante messicano, raggiunto sulla base di un contratto triennale da 2,5 milioni di euro. La società rossonera sta proseguendo su questa pista, nonostante il recente infortunio del classe 2001.

In occasione dell’ultimo match di Champions League, Lille-Feyenoord, l’attaccante messicano ha lasciato anzitempo il campo per un problema muscolare. Prima di abbandonare il terreno di gioco, il centravanti messicano ha lasciato il segno con un gol, malgrado la rete non sia servita a nulla dato che il match si è chiuso con un pirotecnico 6-1 per i francesi. Ko indolore, considerato che gli olandesi sono comunque riusciti a qualificarsi ai playoff. In merito allo stop di Gimenez, a fine gara ha parlato il tecnico del Feyenoord, Brian Priske: “Sentiva dolore, ecco perché ho fatto il cambio. Non posso dire quanto sia grave, non ne ho idea”.