Il Milan sembra sempre più deciso dal mettere alla porta un giocatore in particolare della rosa: Furlani fissa il prezzo per la cessione.

Non solo in entrata, il Milan proverà a sfruttare questa sessione di calciomercato anche per fare cassa e di conseguenza per liberarsi dei cosiddetti esuberi. Con l’arrivo del nuovo allenatore, Sergio Conceicao, la scala gerarchica della rosa potrebbe andare incontro ad un cambiamento.

Quindi, il futuro di alcuni giocatori sarebbe in fase di valutazioni. Uno di quelli che potrebbero a stretto giro ritrovarsi sull’uscio della porta di casa Milan è Yunus Musah.

Musah alla porta: il Milan fissa il prezzo

Il centrocampista Yunus Musah, chiave tattica di Fonseca nella prima parte di stagione, con l’arrivo di Conceicao potrebbe finire sul mercato. Il calciatore statunitense, come riportato da ‘fichajes.net’, sarebbe finito sul banco delle valutazioni della dirigenza del Milan.

Arrivato all’ombra della Madonnina dal Valencia per 20 milioni, Musah sembra non nutrire di una grande considerazione da parte di Sergio Conceicao. Inoltre, la stessa società rossonera sarebbe rimasta delusa dal calciatore, ritenendo il suo rendimento scostante e non in linea con le aspettative. Questo avrebbe fatto scendere il valore del cartellino.

Il Milan starebbe seriamente considerando l’idea di cedere Musah nel mercato di gennaio. Per il calciatore 22enne numero 80, il club lombardo si sarebbe detto disposto ad accettare anche un’offerta da 15 milioni di euro. Musah ha ampi margini di miglioramento, oltre ad essere un giocatore dal profilo internazionale.

Inoltre, il statunitense è anche un centrocampista tatticamente molto duttile. Tutti fattori che potrebbero attirare diversi club intenzionati a rinforzarsi nell’immediato. Il Milan sarebbe pronto ad ascoltare eventuali offerte, con l’obiettivo di trovare la giusta soluzione.