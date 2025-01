Milan, intrigo in Belgio: chiuso l’affare in prestito

Il Milan sta vivendo un vero e proprio intrigo di calciomercato in Belgio: si chiude l’affare in prestito, i rossoneri passano all’incasso

Non è facile per i rossoneri questa fase del mercato, in cui diversi affari fanno fatica ad arrivare alla fumata bianca e la dirigenza è costretta a compiere scelte forti per migliorare la rosa a disposizione di Sergio Conceicao. Di sicuro, ci vorrà il giusto equilibrio tra entrate e uscite e alcuni profili sono già stati individuati, in attesa di arrivare al termine.

Stiamo parlando di nomi come Marcus Rashford o Kyle Walker, con l’attaccante che resta il preferito, nonostante l’affare non sia semplice da portare a termine e si stia inserendo anche il Barcellona. In realtà, il Milan è concentrato anche sulle operazioni minori e potrebbe passare all’incasso molto presto.

I piani sul calciomercato tra entrate e uscite

È chiaro che per ogni grande nome che potrebbe arrivare agli ordini di Sergio Conceicao, l’uomo che ha dato la scossa, c’è anche chi potrebbe uscire. Nelle ultime ore, si parla parecchio della situazione di Noah Okafor, il cui trasferimento al Lipsia sembrava ormai cosa fatta, ma che è dovuto tornare a Milano dopo che l’affare è saltato.

Intanto, qualcosa si muove anche sul fronte Luka Jovic, con diversi club esteri e di livello internazionale che stanno mostrando il loro interesse – il Milan ha scelto di farlo partire. Intanto, una vecchia conoscenza rossonera potrebbe portare in cascino un piccolo tesoretto.

Affare fatto per Jungdal: perché interessa anche il Milan

Jungdal è un giovane portiere che ha mostrato a più riprese le sue qualità nel percorso con il settore giovanile del Milan. Oggi ha 22 anni e gioca nella Cremonese, dove è finito in seguito a un’altra esperienza all’estero all’Altach. In realtà, in Lombardia l’estremo difensore non ha mai trovato davvero spazio e ora è proprio a proseguire la sua carriera altrove, nella speranza di avere maggiore fortuna.

Come ha riportato Gianluca Di Marzio, infatti, Jungdal è già volato in Belgio per firmare il contratto con il Westerlo. L’operazione si concluderà in prestito con diritto di riscatto fissato a un milione di euro. In realtà, l’affare interessa molto da vicino anche il Milan, visto che il club rossonero aveva conservato il 15 per cento sulla futura rivendita, per cui passerà molto presto all’incasso – anche se minimo – per il giovane portiere.