Milan, rischia di finire fuori rosa: decisione a breve

Okafor ha fatto Milano-Lipsia-Milan in 24 ore. Lo svizzero ha lasciato l’Italia ben contento di cambiare ambiente ma è dovuto rientrare poche ore dopo.

Un gennaio sicuramente strano quello di Noah Okafor, protagonista di un affare che ormai sembrava fatto ma che poi è saltato. Il suo passaggio al Lipsia è saltato ufficialmente per problemi fisici evidenziati dalle visite mediche ma, ufficiosamente, anche per motivi di natura economica, scrive l’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport.

Adesso ci sarà da capire come proseguirà la sua esperienza ormai da separato in casa al Milan.

Okafor fuori da tutto: tutti i dettagli

Okafor è attualmente reduce da una lesione al polpaccio che l’aveva tolto di scena a partire dalla partita di Verona. Durante lo stop Okafor è stato poi inserito nella lista dei cedibili a gennaio, a tutti gli effetti. Una cessione voluta da tutti, con lo svizzero che avrebbe cambiato aria e il Milan che avrebbe liberato un posto nelle liste.

Un posto che sarebbe stato teoricamente occupato da uno tra Rashford e Walker, anche se ora l’unico nome rimasto sembra essere quello del difensore.

Il suo ritorno, se non verrà trovata una nuova destinazione entro il 3 febbraio, potrebbe complicare le cose anche per se stesso. Detto che Okafor compare nell’attuale lista Champions, e da lì non si può muovere fino al termine della fase-campionato è ovviamente probabile intuire una sua estromissione dalla nuova lista da presentare per la fase a eliminazione diretta. Così da liberare il posto per Walker. Una proiezione che ha comunque alcune variabili: su tutte la possibile partenza di Tomori, che in questo senso risolverebbe il problema a Noah.

Il rischio è che possa uscire anche dalla lista per la Serie A: 17 stranieri e 8 giocatori tra quelli formati nel vivaio italiano e formati nel vivaio del club. L’elenco dei “diciassette” è al completo e quindi, in caso di arrivo di Walker Conceiçao dovrebbe depennare un nome.