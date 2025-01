Milan, subito il sostituto di Okafor: colpo dall’Inghilterra

Noah Okafor vicino alla cessione, l’attaccante svizzero dice addio al Milan che pensa già a come rimpiazzarlo: il nome dalla Premier League stuzzica la fantasia

Ore frenetiche in casa Milan, tra i vari fronti su cui sono impegnati i rossoneri. Giornata dedicata naturalmente alla finale di Supercoppa italiana contro l’Inter, per un derby molto particolare che mette in palio un trofeo, ma anche al calciomercato, che sta entrando nel vivo per tutti i club, incluso il Diavolo.

Da come si svilupperà questo mese di gennaio, si capirà molto della piega che potrà prendere l’annata milanista, questo è certo. Un eventuale trionfo contro i nerazzurri darebbe un notevole carico di autostima per il prosieguo, in cui il Milan dovrà darsi da fare per raggiungere i migliori risultati possibili in campionato e nel percorso nelle coppe. Per raggiungere i propri obiettivi, la società è consapevole di dover operare anche in maniera efficace sul mercato dei trasferimenti. Il primo movimento è in uscita, ma può dare il via a un interessante effetto domino.

Chi segue con attenzione le vicende del Milan, sa che per ogni acquisto, per motivi di lista, è necessaria almeno un’uscita. E anche per questo, forse, si sta accelerando per la cessione di Okafor al Lipsia. Contatti ben avviati per l’addio dello svizzero, che in un anno e mezzo al Diavolo è riuscito a mettersi in mostra solo a sprazzi. Ma è il momento di lasciare subito alle spalle i rimpianti, per tuffarsi verso il futuro. Che potrebbe avere già un nome, con un giocatore caldo come immediato sostituto di Okafor.

Milan, proposto Philogene per l’attacco: chi è il possibile rinforzo rossonero

Si guarda in Premier League, ma non a Rashford del quale si sta parlando moltissimo in queste ore. Il nome che potrebbe sbarcare a Milanello è quello di Jaden Philogene, esterno talentuoso dell’Aston Villa.

22 anni, inglese, finora con il club di Birmingham in stagione ha inanellato 15 presenze senza lasciare il segno. Ma di lui si dice un gran bene e già tempo fa era stato proposto al Milan. Ora, secondo il giornalista Alessandro Jacobone e secondo il sito ‘Calciomercato.it’, si tratta di un nome che può tornare subito d’attualità, dato che inizialmente si era pensato a un’operazione per la prossima estate.

Milan, caccia all’attaccante: ritorno di fiamma per Berardi

Non è l’unico profilo che il Milan segue da vicino. La partenza di Okafor è indice che il Milan a un colpo in attacco (almeno) ci pensa eccome. E attenzione al ritorno di fiamma per Domenico Berardi.

Il Diavolo non ha mai smesso di pensare all’attaccante classe 1994. Che dopo il gravissimo infortunio è tornato in gran spolvero. 3 gol e 10 assist in 12 presenze in B con il Sassuolo, dove sta facendo la differenza. Ma pensando, naturalmente, al ritorno in Serie A e all’ultima grande avventura della sua carriera. Chissà che non sia la volta buona.