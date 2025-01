Milan, accordo chiuso: il giocatore lascia il club!

Cessione definita: il Milan si è liberato di un grosso peso. Il giocatore mette definitivamente fine alla sua parentesi in rossonero.

Non solo in entrata, il Milan sta cercando di usufruire al meglio di questa finestra di mercato per piazzare i molteplici esuberi che continuano ancora a pesare sulla casse del club. In queste ultime ore, la società rossonera sarebbe riuscita a liberarsi di uno degli elementi che non è mai stato al centro del progetto Milan. Si tratta di Luka Romero.

Romeo dice addio al Milan: cessione definita!

Oltre agli acquisti, il Milan continua a prendersi cura anche del fattore legato alle cessioni. Nelle ultime ore, la società rossonera avrebbe piazzato Luka Romero. Dopo i primi sei mesi in prestito all’Alaves, tra l’altro deludenti, il club lombardo ha deciso di liberarsi definitivamente del cartellino del calciatore classe 2004.

Secondo quanto riportato dal sito Record Mexico, nelle prossime ore il Milan formalizzerà la cessione di Luka Romero al Cruz Azul, squadra che gioca nella massima serie messicana. Il calciatore ex Lazio sarà ceduto a titolo definitivo, permettendo alla società rossonera di ricavare dalla cessione intorno ai 3,5 milioni di euro.

Sul tavolo di Romero c’era anche il Chivas, altra squadra messicana, ma l’argentino alla fine ha preferito cedere alle avance del Cruz Azul. Per il giocatore si tratta di un ritorno alle origini, essendo nato a Victoria de Durango (città messicana). Dunque, finisce qui il legame di Luka Romero con il Milan. Il fantasista argentino arrivò all’ombra della Madonnina nel 2023 a parametro zero, dopo l’esperienza alla Lazio.

Il calciatore fece il suo esordio in maglia rossonera il 27 settembre dello scorso anno, in occasione della sfida contro il Cagliari. L’amore, però, non è mai sbocciato con l’ambiente Milan e lo confermano le appena 5 presenze totalizzate. Infatti, nel gennaio del 2024, il club decise di cederlo a titolo temporaneo all’Almeria per poi successivamente passarlo all’Alavés in prestito con diritto di riscatto fissato a 7 milioni di euro. Così come accaduto con il Milan, Luka Romero non è riuscito ad incidere neanche con il suo ultimo club, ottenendo a malapena 8 presenze.