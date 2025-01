Non solo Rashford: il Milan ha già pronto il piano B

Il Milan punta forte sull’attaccante inglese, ma valuta anche altre soluzioni se l’affare non andasse in porto: ecco il primo nome sulla lista

Fine settimana piuttosto caldo per il Milan, nonostante si sia in pieno inverno. Sono giorni davvero importanti per i rossoneri, che dopo il trionfo in Supercoppa vogliono provare a mantenere il buon abbrivio di questo inizio di 2025. Si va a caccia del ritorno alla vittoria in campionato contro il Cagliari, a San Siro, per avviare il tentativo di rimonta in classifica. E nel frattempo, naturalmente, ci si muove sul mercato, per cercare di portare a casa rinforzi di alto livello.

Il nome che concentra buona parte delle attenzioni in questo momento è quello di Marcus Rashford. Una ipotesi decollata negli ultimi giorni, dopo che inizialmente il Diavolo, di fronte alla proposta di acquisire l’inglese in prestito, era rimasto piuttosto freddo e scettico. Man mano, però, si è fatta largo la convinzione che Rashford possa essere il colpo giusto per dare la svolta.

Il valore dell’attaccante britannico non è in discussione, da capire la reale fattibilità dell’affare. Il Milan spinge per il prestito secco, per il quale sarebbe arrivata una apertura da parte del Manchester United. Per questi sei mesi, inoltre, i Red Devils acconsentirebbero alla divisione del pagamento dell’ingaggio. Si respira dunque ottimismo, ma ci sono ancora altre squadre interessate a Rashford, come il Barcellona. E sapendo che nel mercato tutto può cambiare nel giro di poco tempo, il Milan si tiene aperte porte alternative.

Milan, Conceicao e Mendes in campo per l’alternativa a Rashford: tutto su Trincao

Se l’affare dovesse saltare, ci sarebbe già un nome ben preciso sul quale andare. Vale a dire, Trincao, esterno offensivo dello Sporting.

Sarebbe lui, secondo l’edizione odierna di ‘Repubblica’, il primo nome alternativo a Rashford. 25 anni, contratto in scadenza con i lusitani nel 2026, potrebbe arrivare a costi non particolarmente elevati e sfruttando i buonuffici di Jorge Mendes, stesso agente di Conceicao.

Milan, cambiare l’attacco per sognare in grande: tutti i nomi sulla lista di Ibrahimovic

Pista da seguire con attenzione, come numerose altre che riguardano il Milan. Che sta pensando a investimenti importanti per l’attacco da subito, per regalarsi una ottima seconda parte di stagione ma anche per anticipare la costruzione della squadra che verrà.

Con Okafor ormai indirizzato al Lipsia, se partisse anche almeno uno tra Chukwueze e Jovic i colpi in attacco sarebbero due. Il Milan non smette di pensare a Kolo Muani, per il quale si prevede un duello con la Juventus, ma anche ad altri profili come Domenico Berardi, e, per l’estate, Santiago Gimenez.