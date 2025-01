Nuovo scandalo scommesse: indagato un giocatore bianconero

Nuovo scandalo scommesse: è stato iscritto nel registro degli indagati un giocatore bianconero, e per lui ci potrebbero essere dei provvedimenti importanti

Un nuovo scandalo scommesse coinvolge nuovamente il mondo della Serie A. In queste ore, sono emerse delle notizie raccapriccianti in merito alla vicenda che vede protagonista in negativo un calciatore della massima serie italiana. Si tratta del portiere tedesco dell’Udinese, Maduka Okoye. L’estremo difensore bianconero, naturalizzato nigeriano, è stato iscritto dalla Procura di Udine nel registro degli indagati per scommesse. In realtà, già da metà dicembre il suo nome sarebbe stato inserito in quello degli indagati. Attualmente, il giocatore è anche infortunato, dopo l’operazione al polso.

L’accusa e cosa rischia il giocatore

Tutto risale all’11 marzo 2024, durante la partita disputata a Roma dall’Udinese contro la Lazio, vinta all’Olimpico. In particolare, al 19′ minuto della ripresa, Okoye era stato ammonito dall’arbitro per perdita di tempo e adesso è sotto inchiesta per una serie di scommesse per importi rilevanti legati a una sua ammonizione durante la sfida disputata contro la Lazio, a seguito di una segnalazione della Sisal.

Come dichiara “Il Messaggero”, il portiere non è l’unico indagato :” Nel registro degli indagati è stato iscritto anche il titolare di una pizzeria frequentata abitualmente dai giocatori e, occasionalmente, anche dai dirigenti della società friulana. L’accusa per il giocatore e per il proprietario della pizzeria è di truffa.”

Per quanto riguarda i provvedimenti al calciatore, se Okoye venisse considerato colpevole anche dalla giustizia sportiva, oltre le possibili conseguenze penali, rischierebbe una condanna a partire da 4 anni di esclusione da qualunque competizione.