Supercoppa, Ibrahimovic svela i piani di mercato: l’ha detto in diretta

Ai microfoni di Sportmediaset, Zlatan Ibrahimovic ha parlato prima della finale di Supercoppa Italiana.

La finale di Supercoppa Italiana vedrà affrontare Inter e Milan per aggiudicarsi il primo trofeo stagionale. Il Milan di Conceicao, dopo la vittoria all’esordio sulla Juventus di Thiago Motta, ha la motivazione giusta per dare seguito ad un risultato che potrebbe rivoluzionare un’intera stagione. Una prima parte, infatti, ricca di delusioni e intervallate soltanto da due grande vittorie: una contro il Real Madrid e l’altra proprio con l’Inter di Simone Inzaghi. Ai microfoni di Sportmediaset, Zlatan Ibrahimovic ha rilasciato alcune dichiarazioni nel pre partita della finale di Supercoppa Italiana.

Ibrahimovic sicuro: “Non ci sono scuse, la squadra ha reagito bene”

Sulle emozioni che soltanto finali di questo genere possono evocare: “Devo dire la verità, l’adrenalina c’è: era più bello essere in campo, perchè essere calciatore era la cosa più bella. Ora passo dopo passo sto acquisendo esperienza da dirigente”.

Inoltre, essendo la finestra di calciomercato aperta, Ibrahimovic ha messo in chiaro: “Mercato? Vittoria della Supercoppa non cambierà molto, ma stiamo valutando situazioni di mercato. Stiamo discutendo varie situazioni, qualcosa succederà. Parliamo con il nuovo allenatore, ma prima è concentrato sulla finale e ancora non ne abbiamo parlato. Come club c’è una strategia, è tutto sotto controllo”.

In merito all’inserimento di Sergio Conceicao nel mondo Milan e sul suo ruolo con il nuovo allenatore, ha dichiarato: “Conceicao? La squadra ha reagito bene, c’è armonia. Stanno facendo un buon lavoro, anche se sono passati pochi giorni. La squadra ha accettato bene il cambiamento. Con la Juve, durante l’intervallo, ha fatto il bastone, ci completiamo. Con Conceicao ho fatto un passo indietro: io abbraccio e lui bastona, ma se non basta lui arrivo io“.

Rispetto alla forza emotiva del suo Milan: “I giocatori hanno esperienza di questi derby, il derby è sempre speciale. È una partita speciale, è più di una partita. Bisogna avere la voglia di vincere, noi siamo preparati e abbiamo fatto di tutto per essere qua. È una partita che devi vincere, non ci sono altre scuse“.

Sulla stella del Milan: “Leao? Quando entri in campo non senti più nulla, ti arriva un’adrenalina e vai al 200%. Quando entri, il dolore non si sente perché c’è tanta adrenalina, perché c’è voglia di giocare e vincere. Questo è quello che sentirà se entra”.