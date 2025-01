Tonali: addio Premier League? Le ultime indiscrezioni di mercato

L’ex rossonero sembra essere vicino a lasciare il Newcastle, club che lo acquistò nell’estate del 2023: ritorno in Italia per il centrocampista?

Sandro Tonali, centrocampista della Nazionale italiana, dopo le giovanili nel Brescia, ha debuttato tra i professionisti con la stessa maglia, prima di passare al Milan: il club rossonero lo porta a Milano nell’estate del 2020 con la formula del prestito oneroso con diritto di riscatto, che eserciterà esattamente un anno più tardi, dopo aver accertato le proprie qualità. Tonali è uno di quei calciatori che contribuisce alla vittoria del 19° scudetto della squadra rossonera, prima di essere venduto nell’estate del 2023 al Newcastle, per circa 65 milioni di euro, cifra più alta spesa per acquistare un calciatore italiano.

Calciomercato, Tonali dice addio al Newcastle? Ritorno in Italia

La sua avventura nel club di Premier League è stata segnata da un problema serio, quello legato al calcio scommesse, che ha colpito anche il centrocampista bianconero Nicolò Fagioli. Tonali ritorna in campo il 28 agosto 2024, giorno in cui si è conclusa definitivamente la squalifica. Con la maglia del Newcastle ho totalizzato fino ad ora 29 presenze e 2 gol. Ma la sua esperienza in Inghilterra potrebbe ben presto finire.

Come rivelato dal noto esperto di mercato Gianluca Di Marzio durante il programma “L’Originale”, su Sky Sport, Tonali potrebbe lasciare il Newcastle la prossima estate e diversi club stanno seguendo il centrocampista azzurro. Queste le sue parole:

Non so se potrebbe rientrare in Italia a giugno, ma penso che Tonali lascerà il Newcastle: penso che per lui ci possa essere anche un mercato internazionale importante. Non mi stupirei se un Real Madrid lo possa prendere, ma anche il City può farlo. Sandro è un giocatore che al di là del possibile ritorno in Italia, perchè a lui può far piacere tornare, può avere uno sbocco internazionale sul mercato.

Milan, tentativo per Tonali?

Il club di Via Aldo Rossi potrebbe fare un tentativo per il centrocampista azzurro, che in estate vuole lasciare il Newcastle. La sua esperienza nel club non è stata delle migliori e una nuova squadra potrebbe mettere nuovamente in risalto le potenzialità del ragazzo.

Al club rossonero uno come Tonali potrebbe far molto comodo in mezzo al campo, da utilizzare a fianco di Fofana o Reijnders, per rafforzare ancora di più il reparto centrale della squadra. Attualmente è più un sogno che realtà, ma a volte i sogni si avverano.