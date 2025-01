ULTIM’ORA – Champions League, qual è l’avversario del Milan: l’esito dei sorteggi

Ufficiale l’avversario del Milan ai playoff di Champions League. Il sorteggio di Nyon ha reso noto quale sarà il futuro della squadra allenata da Sergio Conceicao.

La sconfitta contro la Dinamo Zagabria ha costretto il Milan a passare dai playoff per provare a staccare il pass degli ottavi di finale di Champions League. Da pochi minuti si è concluso il sorteggio che ha permesso di capire quale sarà l’avversario del Milan di Conceicao nella doppia sfida che si terrà tra l’11 e il 12 febbraio e il 18 o 19 febbraio.

Niente derby italiano: sarà Milan-Feyenoord ai playoff

In base alle posizioni in classifica della league phase, gli avversari del Milan potevano essere Juventus o Feyenoord. Il sorteggio ha scongiurato un clamoroso derby italiano. Il Milan sfiderà il Feyenoord con l’andata che si terrà in Olanda e con il ritorno che si disputerà invece a San Siro, con il Diavolo che potrà contare sul sostegno del pubblico.

Gara decisamente particolare per Santiago Gimenez, il cui futuro è in bilico proprio tra Milan e Feyenoord. Il messicano prenderà parte al doppio appuntamento, ma resta ancora da scoprire con quale maglia. Avversaria olandese per la Juventus che affronterà il PSV, già sfidato durante la prima fase. Di seguito tutti gli accoppiamenti dei playoff:

Club Brugge-Atalanta Sporting Lisbona-Borussia Dortmund Manchester City-Real Madrid Celtic-Bayern Monaco Juventus-PSV Feyenoord-Milan Brest-PSG Monaco-Benfica

Sulla strada dell’Atalanta ci sarà invece il Club Brugge. La sfida più attesa sarà senza dubbio quella tra Manchester City e Real Madrid, con una delle due squadre che resterà clamorosamente fuori dagli ottavi di finale.

Il possibile avversario del Milan agli ottavi di finale

Per accedere agli ottavi di finale, servirà quindi battere il Feyenoord. Sulla strada del Milan ci saranno poi Inter o Arsenal. In caso di passaggio del turno, infatti, al 50% ci sarà un clamoroso derby di Milano agli ottavi di finale.

In ogni caso si tratterebbe di una sfida complicatissima per il Milan. Il derby contro l’Inter è sicuramente una doppia sfida che ogni tifoso rossonero vorrebbe evitare, ma di certo l’Arsenal non sarebbe un sorteggio più soft. Prima, però, sarà necessario avere la meglio sul Feyenoord ai playoff.

Sulla carta il Milan parte ovviamente favorito, ma le ultime gare hanno dimostrato come per il Diavolo anche le sfide più semplici possano diventare difficilissime.