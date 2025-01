Vittoria Supercoppa, Pulisic: “Ecco cosa ci ha portato Conceicao”

Il Milan batte clamorosamente l’Inter in Supercoppa: rimonta pazzesca della squadra rossonera, che si aggiudica il titolo.

Dopo aver rimontato la Juventus e passato il turno, il Milan di Conceicao rimonta anche l’Inter di Simone Inzaghi portando a casa la Supercoppa italiana: 3 a 2 è il risultato in favore dei rossoneri, che si aggiudicano il titolo sui cugini nerazzurri, detentori della coppa. Black out totale da parte dell’Inter, che in vantaggio di 2 a 0 si fa rimontare di 3 gol: la punizione di Theo Hernandez apre le danze della rimonta, con Pulisic prima e Abraham dopo che la completa. L‘arrivo di Conceicao ha dato una scossa clamorosa alla squadra rossonera, che alza il primo trofeo stagionale. Ai microfoni di Sportmediaset ha parlato Cristian Pulisic nel post partita.

Inter-Milan, le parole di Pulisic: “Fame? Oggi l’avete vista”

L’ex Chelsea ha parlato prima di tutto dei festeggiamenti ed ha commentato scherzosamente l’esultanza negli spogliatoi di mister Conceicao: “Conceicao fuma il sigaro? Non voglio dire nulla, dovete vedere lui. Io però non faccio questo”.

Sul valore della vittoria della Supercoppa Italiana e sull’atteggiamento della squadra, ha dichiarato: “Per noi è una coppa importante, oggi abbiamo cambiato ancora la partita, per noi è una bella sensazione. Fame? Avete visto oggi questa fame, come abbiamo giocato oggi. Nel secondo tempo abbiamo cambiato ancora la partita. Questo è il nostro spirito“.

In merito al lavoro in questi pochi giorni di Conceicao, Pulisic ha affermato: “Il mister ha portato più intensità, anche in allenamento, ogni giorno. Ci ha fatto lavorare sulla tattica, questo ci ha fatto avere più fame”.