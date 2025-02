Addio Conceicao, è caos in casa Milan: scelto il suo sostituto

La partita contro il Feyenoord potrebbe aver deciso tante cose del futuro in casa Milan. Anche per Sergio Conceicao ora è durissima.

La sfida tra Milan e Feyenoord ha avuto il peggior epilogo e la situazione adesso è quasi drammatica per il club rossonero. Neanche il più pessimista dei tifosi si sarebbe aspettato l’eliminazione contro la squadra olandese privata del suo miglior giocatore (Gimenez è andato proprio ai rossoneri qualche settimana fa) e con tanti rincalzi e invece il Milan ha ceduto e l’eliminazione costa caro, non solo a livello economico. Una situazione drammatica per il club rossonero.

Milan, possibile colpo di scena in casa rossonera

Theo Hernandez viene identificato da molti come il principale responsabile dell’eliminazione in casa rossonera, e il francese sta ricevendo tantissime critiche in queste ore. Il giocatore ha il contratto in scadenza nel 2026 e a questo punto è probabile una separazione tra le parti a fine stagione, il club non sembra intenzionato al rinnovo ed il giocatore sembra pronto per una nuova avventura.

Il feeling tra quello che veniva considerato l’erede di Paolo Maldini e i tifosi è ai minimi termini e a questo punto è probabile una cessione al termine della stagione. Ma non solo Theo in quanto nella gara di ieri anche Sergio Conceicao non è piaciuto ed ora anche il tecnico vede la sua permanenza a rischio, la situazione è chiara sia a club che a tifosi.

Panchina Milan, diversi nomi per la sua sostituzione

La prestazione contro gli olandesi non è piaciuta ed i tifosi non hanno gradito le scelte nei cambi da parte del tecnico del Milan. L’allenatore ha tolto Gimenez e Reijnders mentre ha tenuto 90 minuti un molto discontinuo Joao Felix e i tifosi hanno duramente criticato sui social. Probabilmente anche il Milan è rimasto perplesso e giungono importanti novità secondo quanto riporta Sportmediaset.

Conceicao ha il futuro segnato, deve vincere la coppa Italia e ottenere almeno il quarto posto per provare a restare altrimenti la società eserciterà la clausola per interrompere in anticipo il rapporto e chiudere cosi l’avventura a giugno. Intanto Sportmediaset ha fatto il punto sui tecnici che piacciono alla società rossonera ed in pole ci sarebbero due nomi, l’ex Barcellona Xavi e l’attuale allenatore del Marsiglia Roberto De Zerbi.

Entrambi che prediligono il bel gioco e che sanno lavorare con i giovani, nomi graditi sia alla dirigenza e specialmente alla proprietà Redbird ma occhio anche ad altri nomi e non è da escludere un clamoroso ritorno di Massimiliano Allegri (pesa il rapporto non facile con Ibrahimovic) e stuzzica Vincenzo Italiano, allenatore che sta facendo molto bene con il Bologna.