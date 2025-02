Affare a sorpresa Milan, pronto l’assalto al sostituto di Theo

La storia d’amore tra il Milan e Theo Hernandez potrebbe presto finire: il Milan ha già messo nel mirino il sostituto del terzino francese.

Al termine di questa stagione in casa Milan potrebbero arrivare molti cambiamenti. Oltre a Sergio Conceicao, il cui futuro sembra essere appeso al raggiungimento di un posto per la prossima Champions League, il nome maggiormente in bilico sembra essere quello di uno dei pilastri del club rossonero: Theo Hernandez.

Le prestazioni del terzino francese continuano a non essere all’altezza, con la doppia ammonizione nella gara contro il Feyenoord che sembra aver fatto definitivamente incrinato il rapporto con società e tifosi. Il rinnovo, almeno per il momento, non sembra avvicinarsi e il club rossonero avrebbe già messo nel mirino il suo sostituto.

Milan, nuovo nome per il post Theo: nel mirino Lucas Piton del Vasco Da Gama

Secondo quanto riportato da Calciomercato.com, il Milan avrebbe messo nel mirino Lucas Piton Crivellaro del Vasco Da Gama in caso di addio al termine della stagione di Theo Hernandez. Il club rossonero avrebbe infatti dato mandato ai suoi osservatori in Sud America di portare delle relazioni dettagliate sul laterale classe 2000. Mancino, ottima progressione e buona tecnica di base, caratteristiche che si abbinano ad una grande personalità in relazione all’ancora giovane età.

Il club brasiliano, per lasciar partire Piton, chiederebbe una cifra intorno ai 9 milioni di euro, nonostante si tratti di uno dei giocatori più rappresentativi della propria rosa. Un dettaglio potrebbe inoltre fare la differenza sulla scelta finale del club rossonero: nato vicino San Paolo, ha la cittadinanza italiana dal 2021 grazie ai bisnonni di origini venete (già pre-convocato da Mancini per l’Italia nel 2023 prima delle Final Four di Nations League), dettaglio da non sottovalutare visti i problemi di lista del club.

Milan-Theo Hernandez, sarà addio? Tutti i nomi in lista per sostituire il francese

Lucas Piton non è però, almeno per il momento, il nome in cima alla lista della dirigenza rossonera. Uno dei laterali seguiti con particolare attenzione è sicuramente Nuno Tavares della Lazio, protagonista di una prima parte di stagione ad altissimi livelli. Con 9 assist ha trascinato la Lazio di Baroni sia in campionato che in Europa League, attirando l’interesse di molti club italiani ed europei.

Oltre al laterale portoghese, difficilmente acquistabile visti i precedenti con Lotito, occhi puntati anche su Almugera Kabar del Borussia Dortmund e Maxim De Cuyper del Bruges, protagonista anche nel match di Champions League andato in scena a San Siro proprio contro i rossoneri.