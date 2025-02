Ancora out in Torino-Milan, mossa a sorpresa di Conceicao

La probabile formazione del Milan nella partita contro il Torino di domani, Conceicao è pronto a sorprendere con l’ennesima esclusione

Per il Milan è stata una settimana davvero difficile. L’eliminazione dalla Champions League ha riacceso i soliti malumori nell’ambiente rossonero, con anche alcune indiscrezioni giornalistiche che non sono piaciute né alla società e né ai diretti interessati (Pulisic e Conceicao).

Ma adesso è il momento di andare avanti: a parte la Coppa Italia, ai rossoneri è rimasto soltanto il campionato e il quarto posto da raggiungere per la qualificazione alla prossima edizione della Champions. Domani si gioca col Torino e non si può sbagliare: Conceicao è pronto a sorprendere ancora con una scelta di formazione che rischia di far discutere.

Torino-Milan, la probabile formazione

Martedì col Feyenoord ha spiazzato tutti con la scelta di schierare di nuovo tutti insieme Leao, Joao Felix, Santiago Gimenez e Pulisic. Stando a quanto riportato da Luca Bianchin, giornalista della Gazzetta dello Sport, oggi Conceicao li ha provati di nuovo tutti insieme. Ma c’è di più.

A quanto pare l’allenatore sembra intenzionato a schierare domani la stessa formazione vista martedì ad eccezione di Kyle Walker, fermato da un problema muscolare; al suo posto ci sarà Alex Jimenez, e per il resto l’undici non cambia, compreso il centrocampo. Si va quindi la seconda panchina di fila per Youssouf Fofana, che ha saltato la partita di Champions per scelta tecnica prima di essere inserito poi nel secondo tempo quando il Milan è rimasto con un uomo in meno.

La scelta di Conceicao rischia di far discutere perché fino ad ora il francese era stato uno dei migliori della stagione, prima però di un calo abbastanza evidente, causato forse anche dall’utilizzo incondizionato e continuo da settembre in poi.

Difesa confermata

A centrocampo quindi dovrebbe rivedersi la coppia Reijnders e Musah: l’americano è da considerare ormai un titolare a tutti gli effetti del Milan. Sembra piacere particolarmente a Conceicao, e in effetti è perfettamente in linea con la sua idea di calcio. Per quanto riguarda la difesa, come detto, Alex Jimenez sostituirà l’infortunato Walker mentre a sinistra sarà confermato Theo Hernandez, nonostante la sciocchezza di martedì.

Conceiçao in allenamento ha provato il Milan di martedì, con l’eccezione di Kyle Walker. Alex Jimenez sarà titolare a destra. Musah e Reijnders attesi dal 1’, con Fofana candidato alla panchina. Pulisic e Joao Felix non al 100%, ma possono cominciare: sono stati provati. pic.twitter.com/SFVMS5zwxG — luca bianchin (@lucabianchin7) February 21, 2025

Al centro della difesa ancora Thiaw e Pavlovic: ennesima esclusione quindi per Tomori, che aveva riacquisito quote nelle gerarchie di Conceicao ma nelle ultime settimane, in particolare dal rientro di Thiaw, le ha perse di nuovo. Dovrebbero essere queste quindi le scelte di formazione dell’allenatore per la partita contro il Torino. Come detto, una gara da non sbagliare per nessuna ragione al mondo: un passo falso potrebbe costare carissimo.