“Bugie su bugie”: lo sfogo di Conceiçao in conferenza spiazza tutti

Milan-Inter, la conferenza stampa di Sergio Conceicao in vista del derby: tutte le sue parole.

Alla vigilia del grande giorno, Sergio Conceicao espone tutti i suoi pensieri in merito al derby che si disputerà domani 02 febbraio ore 18:00. Dopo il recente incontro in Supercoppa Italiana, con la conseguente vittoria del Diavolo, il Milan ha intenzione di rimarcare la sua presenza anche in quest’altro incontro dando così il ben servizio al club nerazzurro.

Attualmente l’Inter è ancorato alla seconda posizione in classifica alle spalle della capolista, il Napoli di Antonio Conte. Come di consueto l’allenatore dei rossoneri ha partecipato alla conferenza stampa pre-derby esprimendo tutte le sue considerazione in vista del big match di domani pomeriggio.

Conceicao parla alla vigilia di Milan-Inter

“L’equilibrio è importante, guardare i giocatori dell’avversario. Ho affrontato l’Inter anche in Champions con il Porto, hanno cambiato poco. È più facile, si conoscono da tanto. Secondo me è molto positivo per loro. Dobbiamo capire cosa fare per contrastare cosa fare quando hanno il pallone, hanno debolezze come tutte le squadre”.

“In questo periodo di mercato aperto, e ho già detto che è troppo tempo un mese, anche per la testa dei giocatori, non è facile lavorare. Noi sappiamo cosa dobbiamo fare, stiamo lavorando tanto sul gioco che è ciò che interessa a me. Vedo tante cose scritte, bugie su bugie, che mettono altro dentro le difficoltà che già abbiamo. Io sono sempre qui davanti a voi: se avete dubbi, ditemeli. Perché le bugie che fanno male. I giocatori hanno i social e non è facile gestire un gruppo con le bugie e i problemi che già abbiamo. Mi trovo a gestire altre cose che non mi appartengono”.

“Non parlo di queste cose perché fanno parte del gruppo. È un periodo un po’ delicato: si parla tanto di mercato e di altre cose. Con un risultato negativo come quello di Champions ancora di più. Non mi vedete mai arrabbiato quando dite che la squadra gioca male, perché è il vostro lavoro. Ci sono però delle cose che vanno al di là e non mi va di parlarne. Per me è più importante parlare di Inzaghi che è un bravissimo allenatore e del 3-5-2 dell’Inter”.

“Tutti sono importanti. Al Porto avevo Taremi che ha giocato fino all’ultimo pur essendo a fine contratto. Io penso così: se un giocatore è più forte dell’altro, gioca. Poi il mercato è un’altra cosa. Domani Tomori giocherà se ho fiducia in lui”.

“Gimenez? Non ne posso parlare perché non è ancora ufficiale. Se mi piace? Eh… (ride, ndr). Bel giocatore”.

“Rivoluzione? “Uno-due giocatori non sono tanti penso… Capisco la vostra curiosità. Però tirare conclusioni prima di Milan-Inter, partita importante, con tutte le cose che ho nella testa, non mi va in questo momento. Magari faremo una conferenza stampa a fine mercato solo per parlare di mercato“.

“C’è tanto da migliorare. Dobbiamo lavorare per avere la base. Io come allenatore ho sempre le valigie pronte, perché gli allenatori sono così. Mi hanno chiamato 13 club in questi mesi prima del Milan e avrei guadagnato 10 volte di più, ma sono venuto qua perchè credo nel Milan”.

“Tomori? Non ho detto che gioca, ma che può giocare. Gabbia e Thiaw? Malick si è allenato oggi con noi, non è in condizione fisiche ottimali. Matteo si è allenato oggi per la prima volta dopo la botta al polpaccio, non era uscito per l’errore; sono a disposizione entrambi per domani. Malick non è al top, ma ci sarà. Lui è pronto. In attacco poi vediamo”.

“Walker? Sta bene, fisicamente è a posto, è una soluzione per domani”.