Calabria volta le spalle al Milan: l’ex capitano allo scoperto sul diverbio con Conceiçao

Il terzino parla per la prima volta senza filtri della fine della sua avventura al Milan: trattato anche il caso Conceicao

Dopo una lunga carriera in rossonero, Davide Calabria ha deciso di cambiare squadra, scegliendo il Bologna per rilanciare la sua carriera. Un addio ha suscitato diverse reazioni, in particolare per il suo legame con il Milan e gli episodi con l’ultimo tecnico Sergio Conceição. A pochi giorni dalla sfida contro la sua ex squadra, il terzino ha condiviso le sue riflessioni sulle motivazioni che lo hanno spinto a lasciare, esprimendo anche la sua delusione per come si è conclusa la sua avventura.

Milan, senti Calabria: “Era la scelta più giusta per tutti”

Durante la conferenza stampa di presentazione con il Bologna, Calabria ha chiarito il suo punto di vista sulla separazione dal suo ex club. “È stata una decisione che si è sviluppata nel tempo, la più logica per tutti”, ha affermato l’ex capitano rossonero:

“Negli ultimi mesi ci sono state cose che hanno creato difficoltà e situazioni spiacevoli. Oggi sono contento di stare qui non mi sono tolto un peso, sono in un ambiente che cercavo, sano, che ha voglia di fare, di lavorare nei migliori dei modi, con grande energia positiva che magari negli ultimi tempi è mancata”.

Insomma, parole che suggeriscono una chiusura pacifica, ma non riescono a nascondere completamente il velo di amarezza che accompagna la sua scelta. Il neo laterale rossoblù ha poi parlato con entusiasmo della sua nuova avventura a Bologna:

“Ho scelto questa piazza perché vedo del potenziale. Il direttore mi ha fatto una buona impressione al telefono e, vivendo qui, ho trovato un ambiente accogliente e una squadra ambiziosa. Sono felice di essere qui e voglio dare il massimo. Con il Milan abbiamo affrontato la situazione in modo maturo, c’è stata un po’ di tristezza nell’addio, ma sono consapevole di quanto ho dato per quella maglia”.

Il diverbio con Conceição: un caso mai del tutto chiarito

Uno degli aspetti più discussi del suo addio è stato il rapporto con il nuovo allenatore del Milan, Sergio Conceição. L’episodio del presunto diverbio tra i due, avvenuto proprio poco dopo l’arrivo del portoghese in rossonero, ha suscitato molto clamore, alimentando le voci su tensioni ricorrenti all’interno dello spogliatoio.

Interrogato sulla questione, Calabria ha preferito però non alimentare polemiche: “Non vorrei tornare su quello che è successo”, rispondendo con un sorriso forzato. Una frase che, letta tra le righe, conferma che l’episodio è stato spiacevole ma anche doloroso per un giocatore che ha vissuto la sua esperienza milanista con la massima disciplina che gli ha permesso di guadagnarsi il ruolo di capitano del club rossonero.