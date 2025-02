Calciomercato Milan, arriva il dopo Theo: la dirigenza ha deciso

C’è un nome in cima alla lista del Milan per sostituire Theo Hernandez. Il club rossonero ha già deciso di affondare il colpo.

Il Milan sta vivendo senza ombra di dubbio una delle settimane più complesse dell’intera stagione. L’eliminazione ai playoff di Champions League del Feyenoord, squadra tutt’altro che imbattibile, pesa come un macigno. Ora il Diavolo è chiamato a centrare assolutamente la qualificazione alla prossima Champions, con il quinto posto che probabilmente potrebbe non bastare.

Gli ultimi giorni sono stati complicatissimi per ogni rossonero, ma soprattutto per Theo Hernandez. Il terzino francese è visto come il grande colpevole dell’eliminazione in Champions, a causa di un’espulsione che ha totalmente cambiato l’inerzia di una sfida che sembrava ormai in discesa.

L’ex Real non è mai stato così lontano dal Milan e il club rossonero si starebbe già guardando intorno.

Il Milan ha scelto: assalto per De Cuyper al posto di Theo

Secondo quanto riportato da Tuttosport, il grande favorito per rimpiazzare Theo – sempre se cessione sarà – porta il nome di Maxim De Cuyper. Il terzino belga classe 2000 si sta prendendo la scena al Club Brugge e Geoffrey Moncada lo avrebbe messo in cima alla lista dei desideri per la corsia di sinistra.

I contatti vanno avanti da tempo, con il Milan che è pronto ad affondare il colpo in estate. La valutazione di De Cuyper si aggira attorno ai 20 milioni di euro. I rossoneri sono in pole position, ma dovranno battere anche la concorrenza della Juventus. Sulle tracce del belga, infatti, c’è anche la Vecchia Signora nel caso in cui si dovesse concretizzare la cessione di Andrea Cambiaso.

Chi è De Cuyper: il nuovo terzino che ha stregato il Milan

Questa si sta rivelando decisamente la stagione della consacrazione per De Cuyper. Il 24enne è sempre più leader al Club Brugge ed è ormai pronto per il grande passo in una big. Al momento il belga ha collezionato 37 presenze condite da 1 gol e 5 assist.

Nel 2024 è poi arrivato il debutto anche nella Nazionale maggiore. Curioso come il suo unico gol con la maglia del Belgio sia arrivato proprio contro l’Italia allo Stadio Olimpico. Chissà che quella sua rete non possa essere un presagio del suo approdo in Serie A, che si spera possa essere con la maglia rossonera.