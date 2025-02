Calciomercato Milan, Furlani pronto alla rivoluzione: in tre hanno già preparato le valigie

Giorgio Furlani si prepara a stravolgere il Milan in vista della prossima finestra di calciomercato: tre big fanno le valigie.

Il Milan starebbe meditando la rivoluzione per la prossima sessione di calciomercato. La società rossonera, qualora non riuscisse a raggiungere l’obiettivo Champions, potrebbe vedersi costretta ad andare incontro ad un sostanziale ridimensionamento, privandosi di alcuni top player della propria rosa per finanziarsi la nuova campagna acquisti estiva. Al momento, gli indiziati principali sarebbero tre.

I tre big preparano le valigie: Milan pronto alla rivoluzione

Secondo quanto riportato dal quotidiano ‘La Gazzetta dello Sport, in casa Milan starebbe prendendo sempre più forma l’idea di una rivoluzione estiva. Il club rossonero, di fatto, avrebbe messo in preventivo le possibili cessioni di alcune stelle per rifondare la squadra.

Il club avrebbe puntato principalmente gli occhi su tre top player rossoneri, ritenuti sacrificabili in sede di mercato. La dirigenza sarebbe ben disposta a mettere le valigie in mano a Mike Maignan, Theo Hernandez e Rafael Leao. Gli ultimi mesi di questa stagione saranno dunque decisivi in un modo o nell’altro.

Nonostante il rinnovo (contratto fino al 2029 da 5 milioni a stagione), che pare sia imminente, Mike Maignan resta uno dei possibili partenti. Dalla sua eventuale cessione, il club rossonero conta di racimolare almeno 35 milioni di euro. Theo Hernandez, invece, sarebbe quello più vicino all’addio, considerate le sue prestazioni negative e la fase di stallo in merito alle negoziazioni di un rinnovo in scadenza nel 2026. Il Milan spera di ricavare dal suo trasferimento una cifra che si avvinci ai 30 milioni.

Mentre ha un contratto ancora lungo Rafael Leao, in scadenza il 30 giugno 2028. L’attaccante portoghese, nonché il giocatore più pagato del Milan (7 milioni a stagione), ha una clausola da 175 milioni di euro. Cifra che difficilmente verrà pagata da qualche club. Infatti, la società rossonera avrebbe abbassato le pretese, dicendosi disposta ad accettare anche un’offerta da 80 milioni.

Dunque, il Milan punta a ricavare almeno 145 milioni dalla cessione dei tre top player, conscia del fatto che il valore economico dei cartellini sia calato vertiginosamente nell’ultimo periodo. Prima Maignan, Theo e Leao erano valutati rispettivamente intorno ai 55, 70 e 110 milioni.