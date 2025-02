Calciomercato Milan, Furlani valuta un clamoroso scambio: l’obiettivo è arrivare al bomber!

Il Milan potrebbe usare un big rossonero come pedina di scambio per arrivare al top player: Giorgio Furlani sarebbe pronto all’assalto!

Il Milan vorrebbe proseguire sotto l’insegna della rivoluzione anche nel prossimo calciomercato estivo. La società rossonera, di fatto, starebbe ragionando su diversi argomenti, uno di questi porta all’ampliamento del reparto offensivo. Tenendo comunque in considerazione il fronte cessioni, il club lombardo vorrebbe regalarsi un nuovo bomber per la finestra di mercato estiva, aumentando così notevolmente la pericolosità in zona gol. In questi mesi, c’è un nome che sta girando costantemente, finendo sulle bocche di tifosi e addetti ai lavori. Si tratta di Darwin Nunez.

Il Milan ambisce al colpo grosso: Furlani valuta lo scambio!

Darwin Nunez è uno dei nomi che sono maggiormente stati accostati al Milan nel corso dell’ultima finestra di mercato invernale. Alla fine, il club rossonero ha deciso di puntare forte su Santiago Gimenez, facendo un investimento importante. Tuttavia, la società rossonera vorrebbe mettere fine ad ogni tipo di problematica in fase realizzativa con l’acquisto di un nuovo attaccante di caratura internazionale. Per questo motivo, il Milan in estate potrebbe muovere dei passi concreti per Darwin Nunez.

Stando alle ultime raccolte dai colleghi di ‘Anfield Watch’, tra gli inglesi ed il club di Serie A potrebbe prendere forma un clamoroso scambio. È risaputo che il Liverpool di Slot si sta guardando in giro da tempo per individuare il degno erede di Mohamed Salah. La stella egiziana è in scadenza di contratto e ci sono buone probabilità che lasci i Reds a fine stagione. Tra i giocatori che la società del Merseyside starebbe tenendo sotto osservazione, c’è proprio un big della rosa rossonera: Christian Pulisic.

Pur di convincere il Milan a cedere lo statunitense, gli inglesi sarebbero disposti ad inserire nelle negoziazioni il cartellino di Darwin Nunez. Al momento, sarebbero semplici rumors di mercato. Ma in estate le voci potrebbero realmente tramutarsi in una vera e propria trattativa, anche perché il Milan avrebbe un debole per l’attaccante uruguaiano del Liverpool. Da capire se i rossoneri sono disposti a privarsi di uno dei giocatori più rappresentativi e decisivi del club per soddisfare un proprio desiderio di mercato.