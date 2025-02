Calciomercato, rimpianto del Milan: la firma sfumata sul gong

Il Milan ha provato fino all’ultimo a mettere a segno più colpi di calciomercato possibili: un affare è sfumato proprio negli ultimi minuti della sessione

Ci siamo lasciati alle spalle una sessione di calciomercato scoppiettante, a dir poco, una finestra di mercato di gennaio che da tempo non riservava così tanti stravolgimenti come quelli cui abbiamo assistito. Specialmente nelle ultime ore che hanno visto un vero e proprio tourbillon di trattative all’improvviso, cambiando radicalmente il volto di diverse squadre nel nostro campionato. In tal senso, il Milan è stato protagonista assoluto, dichiarando le proprie intenzioni di vivere una seconda parte di stagione molto diversa.

Il club rossonero, nel rush finale, si è davvero scatenato e ha colto di sorpresa molti, compresi i propri tifosi. Dopo gli arrivi di Walker e Gimenez, ce ne sono stati altri tre proprio l’ultimo giorno. Joao Felix, Bondo, Sottil, un trittico di tutto rispetto, per dare nuova energia a una squadra troppo discontinua nella prima parte dell’annata e che ora pare avere le carte in regola per cercare di risalire la corrente.

E’ successo davvero di tutto, nelle ore conclusive del mercato, e altro ancora sarebbe potuto succedere. Oltre agli affari messi a segno, ce ne sono stati altri che sono sfumati davvero per pochissimo. Emerge un retroscena sul Milan, che aveva tentato un altro colpaccio, senza però riuscirci.

Calciomercato Milan, il retroscena: tentativo dell’ultimo momento per Gourna Douath

La notizia viene riportata dal ‘Corriere dello Sport’ e coinvolge, oltre al Diavolo, proprio i rivali in Coppa Italia, la Roma. Il Diavolo aveva tentato all’ultimo momento di soffiare Gourna Douath ai giallorossi.

Il club capitolino si è assicurato il centrocampista dal Salisburgo, il francese era un volto già associato da tempo al nostro campionato. Furlani ha tentato di inserirsi, nei minuti finali del mercato, ma il giocatore ha deciso di mantenere la parola data a Ghisolfi e alla Roma. Dunque, il tentativo di disturbo si è risolto in un nulla di fatto.

Milan-Roma, i volti nuovi partono tutti dalla panchina: le ultime

Gourna Douath sarà in panchina, stasera, come Nelsson e Salah-Eddine, altri acquisti dell’ultimo giorno di mercato romanista. Lo stesso avverrà per i volti nuovi del Milan.

Conceicao e Ranieri, a caccia della semifinale, se la giocheranno dall’inizio con le formazioni titolari. Ma a partita in corso qualcosa potrebbe cambiare. Il pubblico di San Siro già scalpita per Gimenez e Joao Felix, ma anche i giallorossi hanno armi interessanti da sfruttare.