Calendario Milan dalla 27a alla 29a giornata: date e orari ufficiali

La Lega Serie A ha reso note le date e gli orari delle prossime giornata di Serie A, ecco quando giocherà il Milan

Il Milan torna in campo domani per affrontare il Torino valida per la 26esima giornata di Serie A. Sergio Conceicao e i suoi devono assolutamente rialzarsi dopo l’eliminazione dalla Champions League per mano del Feyenoord. Ora è rimasto un solo obiettivo: raggiungere il quarto posto in classifica, l’ultimo utile – molto probabilmente – per la qualificazione al torneo europeo del prossimo anno. I rossoneri saranno in campo alle ore 18:00 allo stadio Olimpico di Torino. Pochi minuti fa, la Lega Serie A ha reso note le date e gli orari ufficiali delle prossime tre giornate di campionato, cioè dalla 27esima alla 29esima giornata.

Milan, date e orari delle prossime partite di Serie A

Nel prossimo turno di campionato, il Milan si ritroverà di fronte la Lazio. Di mezzo, però, c’è la partita contro il Bologna da recuperare giovedì 27 febbraio alle ore 20:45. La squadra rossonera, invece, giocherà contro i biancocelesti, diretti concorrenti per la qualificazione in Champions, domenica 2 marzo alle ore 20:45.

Le successive due partite, invece, sono contro Lecce e Como, e si giocheranno rispettivamente sabato 8 marzo alle ore 20:45 e sabato 15 marzo alle ore 18:00. Tutte e tre le partite saranno visibili soltanto su DAZN. Sono tre partite molto importanti per la stagione dei rossoneri, che non possono permettersi passi falsi.