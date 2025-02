Caos sull’attaccante, il Milan rimane alla porta per acquistarlo a giugno

L’attaccante è al centro delle polemiche, ma anche nel mirino della dirigenza rossonera per il prossimo mercato.

Continua il momento negativo per il Milan di Conceicao che, dopo la batosta europea contro il Feyenoord, perde anche in casa del Torino. Una sconfitta pesante, che permette alle dirette concorrenti di allungare il distacco per il quarto posto, grande obiettivo dei rossoneri per questo finale di stagione. Dopo l’eliminazione in Champions League, infatti, al Milan resta la corsa per il quarto posto e la Coppa Italia.

Ripartire dall’Europa League potrebbe essere un brutto colpo, non solo per tifosi e addetti ai lavori, ma anche per le casse del club. La Champions League regala un bottino non indifferente alle squadre che vi partecipano e il Milan non vuole farne a meno. La dirigenza rossonera vorrà essere protagonista anche nella prossima sessione di calciomercato, ma per farlo serviranno le risorse giuste. Occhio soprattutto all’attacco, Ibrahimovic e i suoi collaboratori hanno messo gli occhi su Lorenzo Lucca.

Il Milan pensa al mercato: fari puntati su Lucca

Dopo il brutto episodio avvenuto in Lecce-Udinese, l’attaccante azzurro sembra essere sul mercato. Il brutto litigio coi compagni per battere il calcio di rigore, poi risultato decisivo nella vittoria contro i pugliesi, è costato caro all’ex Ajax. Il club friulano non ha apprezzato l’accaduto e ha multato il giocatore, che molto probabilmente lascerà Udinese in estate.

A riportare la notizia è la Gazzetta della Sport, secondo cui l’Udinese metterà Lucca sul mercato per una cifra che si aggira attorno ai 30 milioni. Sul giocatore ci sarebbero già diversi club, tra cui la Juventus, ma la dirigenza rossonera resta alla finestra per tenere d’occhio la situazione.

Lucca-Udinese, sarà addio: il Milan ci prova

Il club rossonero si è mosso con grande fermento nella session invernale di calciomercato, specie per il reparto offensivo: Morata e Okafor hanno lasciato Milano, Joao Felix e Gimenez li hanno rimpiazzati. Investimenti importanti, sopratutto per il 23enne messicano, che però non frenano Ibra e i suoi collaboratori.

E a proposito del dirigente svedese, tra lui e Lorenzo Lucca potrebbe esserci un certo feeling: in una recente intervista alla Gazzetta, infatti, l’attaccante ha dichiarato che Zlatan Ibrahimovic è sempre stato il suo idolo. Non sarebbe difficile, dunque, trovare un’intesa tra i due, ma tanto dipenderà anche dalla decisione del club friulano. I rapporti sono ormai compromessi, ma l’Udinese non lascerà partire il giocatore per un’offerta inferiore a quella richiesta.