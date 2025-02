Champions League, Milan e il gol lampo: una maledizione senza fine

Sfortunatamente questa sera il Milan è uscito dalla Champions League, decisivo il goal dell’1-1 del Feyenoord.

I rossoneri non sono riusciti a passare i sedicesimi di Champions League, nonostante il vantaggio iniziale, nella gara di ritorno in casa il Diavolo non è riuscito a dare la scossa decisiva per eliminare gli olandesi. L’andata è terminata 1-0 per loro, con un goal lampo… complice errore di Mike Maignan. Stasera i tifosi speravano in una forte reazione da parte dei loro beniamini, che è avvenuta solo in parte.

Oggi, se si volesse trovare un colpevole ci vorrebbe poco a mettere sotto la gogna Theo Hernandez per una stupida espulsione. Più che il terzino francese ex Real Madrid però, i rossoneri devono prendersela con la sfortuna e con un clamoroso dato che gli appartiene. Riguarda unicamente la Champions League e centrano i goal siglati nel primo minuto di gara.

Quando il Milan segna subito, non vince mai: il clamoroso dato

Questa sera il Milan si è subito portato in vantaggio con la rete dell’ex. Ha segnato ancora una volta Santiago Gimenez, il messicano ha timbrato il cartellino sia in Coppa Italia che in Champions League che in campionato. C’è però un terrificante dato a testimoniare l’eliminazione del club di Via Aldo Rossi. Conceicao si è infuriato nel mezzo dei 90 minuti di gioco.

Quello di Gimenez è stato il 4° gol dei rossoneri al primo minuto di una partita di Champions League, un record assoluto nella competizione davanti a Inter e Barcellona con tre. Eppure, paradossalmente, quando il Milan segna subito non vince mai. Un dato che di certo testimonia come negli anni i rossoneri si siano adagiati una volta andati in vantaggio nell’immediato.

Maldini in Milan-Liverpool 3-3 (2005)

Seedorf in Schalke 04-Milan 2-2 (2005)

Pato in Barcellona-Milan 2-2 (2011)

Giménez in Milan-Feyenoord 1-1 (2025)