Champions League: Milan sconfitto, il sogno di Joao Felix svanisce

Finisce così il cammino del Milan in Champions League: fatale il pareggio in casa col Feyenoord dopo la sconfitta rimediata all’andata.

Il Milan pareggia per 1-1 a San Siro col Feyenoord ed è fuori dalla Champions League. Dopo un avvio strepitoso condito da un gol lampo di Santiago Gimenez, la squadra rossonera si è fatta sorprendere al 73′ dagli olandesi, complice anche l’espulsione di Theo Hernandez, punito due volte col cartellino giallo in seguito a due apparenti simulazioni. Rabbia e frustazione nei volti e nelle parole dei giocatori del Milan: anche il nuovo arrivato Joao Felix ha espresso tutto il suo dispiacere.

Al termine del match di Champions League, l’attaccante portoghese ha commentato amareggiato la prestazione ai microfoni di Sky Sport:

Ci siamo ammazzati da soli: loro non ci hanno mai creato veri pericoli. Dopo l’espulsione è cambiata la partita, come spesso capita quando sei sotto di un uomo. C’è tanta delusione: avevo tanta voglia di giocare la Champions con il Milan. Questo è il calcio e dobbiamo imparare tutti, i più giovani ed esperti, per non commettere più errori di questo genere.