Champions League, tegola per il Milan: salterà eventuali ottavi

Per il big rossonero è scattata l’ammonizione nei minuti finali del primo tempo: salterà eventuali ottavi.

In questi minuti si sta giocando il match tra Milan e Feynoord, nonché il ritorno dei play-off di Champions League: all’andata finì 1 a 0 per la squadra olandese, ma la squadra rossonera è entrata sul terreno di gioco con il piede giusto e ha pareggiato subito i conti, grazie al gol dell’ex Gimenez. Primo tempo che si chiude con il risultato di 1 a 0 per i rossoneri, e un risultato parziale fermo sull’1-1. Nei minuti finali della prima frazione di gioco, però, arriva una brutta tegola per il Milan.

Champions League, Theo salterà gli eventuali ottavi

Al minuto 44′ del primo tempo, il terzino sinistro del Milan Theo Hernandez è stato ammonito per avere trattenuto la maglia di un avversario a centrocampo: un gesto ingenuo da parte dell’esterno francese, considerato che per lui scatta la squalifica. Theo, insieme a Fofana e Chukwueze, era diffidato e con l’ammonizione salterà eventuali ottavi di finale.

Un’ammonizione che Theo poteva benissimo risparmiarsi, considerato che il fallo è avvenuto a centrocampo e c’era la difesa pronta ad intervenire qualora il Feynoord si fosse fatto pericoloso davanti alla porta di Maignan.

Se il Milan dovesse passare il turno, agli ottavi di finale potrebbe trovare o l’Arsenal o l’Inter, per quello che sarebbe l’ennesimo derby stagionale. Conceicao sa già che, qualora il milan continuasse il suo cammino europeo, non ha a disposizione Theo Hernandez per la prossima sfida. Qualora il percorso del Milan in Champions si interrompesse questa sera, Theo sconterà la squalifica alla prossima partita utile.

AGGIORNAMENTO – Theo Hernandez espulso

Al minuto 51′, Theo Hernandez è stato espulso per somma di ammonizioni: il terzino sinistro è stato servito in profondità da Rafa Leao ed è caduto in area di rigore per uno “sgambetto inesistente” da parte di un avversario.

Doppia beffa dunque per il Milan, che ora dovrà fare a meno del terzino in caso di partita agli ottavi e ora terminerà la partita in 10 uomini.