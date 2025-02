Clamoroso Milan, bomba di mercato: Arsenal piombato sul rossonero!

Clamorosa bomba di mercato che vede il Milan come protagonista. Negli scorsi giorni l’Arsenal ha messo nel mirino un rossonero!

Le ultime giornate di calciomercato invernale sono state fortemente intense. Tutte le squadre hanno tentato di velocizzare le operazioni per concludere in bellezza questo primo round. C’è chi ha dato di più, chi ha dato di meno ma indubbiamente non si può dire che questo calciomercato non ci abbia regalato delle vere e proprie sorprese.

Il Milan, protagonista assoluto di questa sessione, ha sferrato i suoi colpi importanti con l’obiettivo di garantire alla rosa una compattezza maggiore. Non mancano però alcuni retroscena che nel corso delle ultime ore, con le carte in tavola oramai ritirate, spuntano per magia e ci forniscono una visione ancora più ricca di quelle che sono state le trattative del momento.

Clamoroso Milan, l’Arsenal aveva tentato l’assalto a Morata

L’addio di Alvaro Morata alla squadra rossonera è stato senza dubbio una delle più grandi sorprese per quanto riguarda il mercato del Diavolo. Mancavano alcuni accorgimenti ma la decisione ormai era presa: Morata non avrebbe fatto più parte del progetto della squadra di Sergio Conceicao.

Molti club hanno puntato il calciatore spagnolo per portarlo via da Milano già a gennaio, ma solo uno è riuscito a conquistare la fiducia dell’ex Juventus.

Ad avere la meglio, con un’operazione conclusa nel giro di poche ore, è stato il Galatasaray. Clamorosamente, però, anche l’Arsenal aveva tentato il colpo proponendo la formula del prestito. Secondo quanto riporta “The Athletic” il Milan era più che intenzionato ad approvare questo accordo ma il Galatasaray ha spazzato via ogni possibilità battendo sul tempo tutte le sue possibili avversarie.

Secondo le indiscrezioni probabilmente questa idea di trattativa potrebbe essere tranquillamente rinviata a gennaio 2026.

Morata-Galatasay: le cifre dell’accordo per il calciatore spagnolo

Il matrimonio tra Alvaro Morata e il Milan è durato decisamente poco, con un divorzio arrivato dopo appena 6 mesi dal suo approdo in rossonero. Ora c’è il Galatasaray nelle prospettive dello spagnolo dopo essere giunto in Turchia con un contratto di prestito con diritto di riscatto fissato a 8 milioni di euro nel a gennaio 2026.

Ci sono due possibilità per il club turco: riscattarlo per 8 milioni di euro oppure estendere il prestito a costo zero fino a giugno 2026 e con un’opzione di acquisto che andrebbe leggermente ad aumentare (9 milioni di euro).