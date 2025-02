Clamoroso Milan, lo storico ex allenatore annuncia il ritorno in panchina: “Ci sto pensando”

Clamorosa indiscrezione sul conto dello storico ex allenatore del Milan. Il tecnico starebbe pensando ad un ritorno in grande stile in panchina.

Il futuro prossimo del Milan, ma anche di Sergio Conceiçao, si gioca domani alla “Scala del calcio”. Va ribaltato ad ogni costo l’1-0 maturato al “De Kuip” ad opera del Feyenoord per evitare un’uscita prematura dalla Champions League. Un risultato diverso dal passaggio del turno potrebbe non solo far terminare il percorso nella massima competizione europea, ma anche inficiare pesantemente il morale dell’intera squadra, che nel corso della stagione ha vissuto tanti, troppi alti e bassi. Servirà il vero DNA internazionale del Diavolo per entrare nel G8 e regalarsi un ottavo contro o Inter o Arsenal.

Milan, missione ottavi contro il Feyenoord: tappa fondamentale per la stagione

L’ottimismo suggerisce di non pensare all’ipotesi nefasta di un altro passo falso, ma sta di fatto che il Milan si è messo spalle al muro perdendo di misura cinque giorni fa in Olanda. L’incontro di domani significa tanto per società, giocatori ma anche per l’allenatore, il cui futuro in rossonero potrebbe passare dal cammino in Champions League e dal raggiungimento del quarto posto, distante cinque punti. A proposito di allenatori del Milan, c’è un grande ex tecnico rossonero, Arrigo Sacchi, che ha lanciato un annuncio a dir poco sorprendente.

L’ex ct della Nazionale italiana ha rivelato quanto segue al portale “Adnkronos”:

“Sto pensando di tornare ad allenare, in Italia o all’estero. Ho tante idee. Ma se farlo in Italia non lo so. Perché io voglio troppo bene a questo paese, solo che ho un difetto: dico quello che penso e quindi a volte devo dire quello che penso di noi. E questo mi dispiace dirlo. E quindi cerco di evitare prima. Mi chiedono di andare per esempio in Brasile, in Argentina, in Spagna. E tanti altri.”

Sacchi a sorpresa: “Sto pensando di tornare ad allenare, difficile ritorno in Italia”

Una notizia che ha del clamoroso, in quanto Sacchi è fermo dal 2001, anno in cui fu tecnico del Parma per poche settimane, a seguito delle quali annunciò il ritiro dalla professione.

Da allora l’allenatore di Fusignano ha ricoperto varie cariche, tra cui direttore tecnico del Parma , direttore sportivo del Real Madrid e coordinatore tecnico delle nazionali giovanili. A distanza di oltre dieci anni dall’ultimo ruolo ricoperto con l’Italia, prende piede l’ipotesi di un ritorno in grande stile per un condottiero che ha fatto la storia del nostro calcio.