“Conceicao allenatore di Jorge Mendes”, bufera sul web: l’attacco è senza precedenti

Dopo le ultime prestazioni piovono le critiche nei confronti dell’allenatore del Milan Sergio Conceicao. Diversi motivi riguardo ciò.

Il Milan ha perso nell’ultimo turno di campionato contro il Torino ed ora si complica ulteriormente la corsa alla Champions League. I rossoneri distano otto punti dalla Juventus anche se c’è da recuperare la sfida contro il Bologna al Dall’Ara, a questo punto fondamentale per il resto della stagione. La squadra vive costanti alti e bassi ed ora anche l’attuale tecnico Sergio Conceicao è finito nella bufera, sotto attacco dei tifosi e dei media.

Bufera Sergio Conceicao, arriva un attacco improvviso

Sergio Conceicao ha debuttato nel migliore dei modi, regalando al Milan la vittoria in supercoppa italiana. Due grandi rimonte contro Juve e Inter ed i tifosi che finalmente speravano di aver trovato la quadra ma a quanto pare non è cosi. I risultati stentano ad arrivare e Conceicao ha mancato la qualificazione agli Ottavi di Champions, facendo 0 vittorie in 3 match, nelle sfide contro Dinamo Zagabria e Feyenoord.

Alcune scelte del tecnico non hanno convinto, in particolare quella del 4 2 4 ma i colleghi del Fatto Quotidiano hanno pubblicato in data odierna un attacco durissimo all’allenatore del Milan, citando tra l’altro la canzone dell’ultimo Festival di Sanremo ‘Volevo essere un duro’, brano di Lucio Corsi. Il paragone inizialmente fa sorridere ma dopo il Fatto Quotidiano ci va giù durissimo.

Il Fatto Quotidiano contro Conceicao, è tutta colpa di Jorge Mendes?

“Voleva essere un duro invece Sergio Conceicao non sembra nessuno”. Il noto quotidiano va giù duramente contro il tecnico rossonero, colpevole di aver contribuito all’eliminazione dalla Champions League, poi anche in campionato è dura e contro il Bologna sarà una sorta di ultima spiaggia e la formazione rossonera non può sbagliare. Il tecnico è colpevole anche se non è l’unico.

Il portale sottolinea che Leao continua a correre indolente sulla fascia, Theo Hernandez colleziona errori imperdonabili, è cambiata l’identità e restano gli stessi limiti. Se la stagione è dura non è quello il vero problema, ma una cosa che Conceicao avrebbe distrutto: ovvero il lavoro fatto da Fonseca nella prima parte di stagione su Reijnders e Pulisic. I due non rendono più come prima e il Fatto Quotidiano sottolinea come nel Milan tutti siano sostituibili tranne uno, e ovvero Joao Felix.

Conceicao si è davvero intestardito con le quattro punte, mette Reijnders sulla mediana e poi costringe Pulisic a fare il tornante o addirittura in panchina. E infine il sito ci va giù pesante affermando: “Joao Felix gioca ad ogni costo, anche se non ne azzecca una da gennaio e a parte quindi quella mezzora in coppa Italia contro la Roma. Possono uscire tutti tranne Joao Felix e qui la fissazione è tale che fa pensare che ci sia quasi la malafede, calcolando che condividono lo stesso agente, il potentissimo Jorge Mendes”. Un attacco durissimo e in queste ore ci sono numerose polemiche su Conceicao.