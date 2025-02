Conceiçao e la rivelazione a sorpresa: “L’importante non sono i nomi”

Champions League, arrivano le dichiarazioni di Sergio Conceicao ai microfoni di Sky Sport prima dell’inizio di Milan-Feyenoord.

Per passare il turno e ribaltare il risultato dell’andata, il Milan di Conceicao è pronto a scendere in campo a San Siro sfruttando il fattore casa. Affinchè venga dato seguito al buon rendimento nella massima competizione europea da parte dei rossoneri, vincere contro gli olandesi è l’unica occasione per rendere significativa questa stagione: già parzialmente migliorata con la vittoria della Supercoppa Italiana.

Conceicao sicuro: “Siamo a metà, i nomi sono quello che sono”

La posta in palio è alta e per superare il turno ci sarà bisogno di una squadra soprattutto sul piano mentale convinta nella possibilità di poter passare il turno. Ai microfoni di Sky Sport, mister Sergio Conceicao ha rilasciato alcune dichiarazioni prima dell’inizio del match tra Milan e Feyenoord.

In merito alla gara, ha affermato:

“Sono 100% concentrato sulla partita, voglio dare risposta diversa da Rotterdam. I nomi sono quelli che sono, l’importante è quello che ho preparato per la squadra”.

Sul percorso del Milan in Champions League, Conceicao ha sottolineato: