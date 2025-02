Conceicao mette fuori un titolare: svelato il motivo dell’esclusione

Quello contro il Verona sarà un ampio turn-over, ma c’è un’esclusione su tutte che viene spiegata tra quelle che sono le scelte di Conceicao.

Tra le colonne de La Gazzetta dello Sport e poi sul sito online, tra le probabili formazioni di Milan-Verona è stato spiegato cosa ha spinto Conceicao a scegliere di escludere i suoi diversi dei suoi calciatori titolari.

È chiaro che alle porte c’è Milan-Feyenoord e i rossoneri in 4 giorni si giocano praticamente tutto tra i punti da trovare in campionato e poi l’approdo agli ottavi di finale di Champions League. Motivo per cui, con l’Hellas si concede qualche cambio e poi col Feyenoord saranno tutti messi dentro. Tutti, o quasi, per la situazione interna al Milan che viene svelata quest’oggi.

Milan, un’altra esclusione di Conceicao: il motivo

Sergio Conceicao, così come già aveva fatto Fonseca, ha messo in chiaro che nessuno ha il posto fisso. Seppur con Zlatan Ibrahimovic che ha mandato dei chiari messaggi su Leao, prima della titolarità che poi ha trovato a Rotterdam il portoghese, in quanto Rafa Leao sia per Ibra uno dei migliori giocatori al mondo e dunque “insostituibile”.

Dal canto di Conceicao, invece, nessuno ha il posto fisso, appunto, nella formazione titolare. E questo spinge ai cambi, potendo contare su quelle che sono le alternative. 4-4-2 oppure 4-2-3-1, dipenderà da quali saranno gli interpreti.

Tra questi, spera Conceicao, di non dover far affidamento su uno dei calciatori più stanchi ed acciaccati. Si tratta infatti di un escluso eccellente di questa sera, quasi sicuro, nel nome di Christian Pulisic. Lo statunitense non gioca a causa di una condizione fisica non ottimale.

Milan, escluso dai titolari: le condizioni

Le condizioni di Christian Pulisic permettono al calciatore quantomeno di essere in panchina. La stessa fonte spiega che Conceicao lo metterà dentro solo in caso di esigenza. Si tratta di una scelta “conservativa”, al fine di averlo poi al 100% contro il Feyenoord. Conceicao ha bisogno di passare il turno. Uscire contro il Feyenoord dell’ex Gimenez risulterebbe così grave da rischiare la sua posizione, non venendo confermato in panchina per il 2026.

Fuori diversi titolari, uno è certo: le probabili formazioni di Milan-Verona

Sembra certo il posto assegnato in panchina a Christian Pulisic. Diverse però le esclusioni possibili, in quelle che sono le probabili formazioni di Milan-Verona. Conceicao ne cambia almeno tre o quattro. Di seguito, le possibili scelte dei due allenatori.

MILAN: (4-2-3-1) Maignan; Walker, Thiaw, Pavlovic, Theo Hernandez; Fofana, Terracciano; Musah, Joao Felix, Leao; Gimenez. Allenatore: Sergio Conceicao.

HELLAS VERONA (3-4-1-2) Montipò; Daniliuc, Coppola, Valentini; Tchatchoua, Niasse, Duda, Bradaric; Kastanos; Suslov, Sarr. Allenatore: Paolo Zanetti.