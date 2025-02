Conceicao Milan, parla Ibra: arriva la sentenza sul suo futuro

Oltre al danno la beffa. Il dirigente del Milan Zlatan Ibrahimovic ha ricevuto in queste ore un Tapiro per l’eliminazione Champions.

Tanto rammarico in casa Milan per un’eliminazione Champions che è un danno sia a livello economico che come obiettivi e ormai la priorità resta il campionato e la qualificazione. In casa rossonera c’è tanta rabbia tra i tifosi, la delusione per una sconfitta contro un avversario abbastanza inferiore sulla carta ed ora anche la beffa che riguarda la società milanese.

Questa sera alle ore 20.35 andrà in onda su Canale 5 lo storico programma Striscia La Notizia e la società ha ricevuto un Tapiro d’Oro, premio che viene assegnato per delle gaffe o situazioni tutt’altro che positive. Il giornalista Valerio Staffelli ha consegnato il tapiro a Ibrahimovic che è tornato sulla sfida di ieri, accettando il premio visto le ovvie difficoltà.

Milan, Ibrahimovic è netto dopo la sfida contro il Feyenoord

L’ex calciatore e ora dirigente del club rossonero ha commentato la sfida e ha chiarito: “Siamo delusi e arrabbiati, il tapiro è tutto meritato”, la chiosa da parte di Ibra che poi ha continuato parlando di due persone molto criticate in queste ore, ovvero Theo Hernandez e Sergio Conceicao e Ibra ha parlato anche di loro due:

“Theo Hernandez? Ieri non è stato un momento positivo, ieri è mancata la maturità ma ora dobbiamo restare uniti per il campionato e per la Champions League” e poi non poteva mancare una battuta sul futuro di Sergio Conceicao, attuale allenatore rossonero e subentrato in corsa al posto di Fonseca: “Conceicao resta al Milan? Sta facendo bene e quando sono arrivate le cose sono cambiate. La squadra non è ancora al 100 % ma il tecnico gode della nostra fiducia”, chiude Ibra.