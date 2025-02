Conceicao potrebbe escluderlo dai titolari: sorpresa in Bologna-Milan

Conceicao potrebbe sorprendere ancora domani contro il Bologna: l’allenatore pensa ad una pesante esclusione

Il Milan si prepara a scendere in campo al Renato Dall’Ara finalmente per la partita contro il Bologna, valida per il recupero della nona giornata di Serie A. In seguito all’eliminazione dei rossoneri dalla Champions League, la Lega Serie A ha deciso di spostare la gara a domani; inizialmente si sarebbe dovuta giocare oggi alle 18:30. Si tratta dell’ultima spiaggia per Sergio Conceicao e i suoi ragazzi per il quarto posto.

Senza una vittoria a Bologna, l’obiettivo si fa davvero complicato visto che la Juve è già a più otto. L’allenatore deve fare i conti con le solite assenze: al solito Loftus-Cheek, fuori da tre mesi, si è aggiunto nell’ultimo periodo anche Walker. Al suo posto, come col Torino, giocherà ancora Alex Jimenez, una delle poche note liete di questa stagione. Conceicao però come sempre potrebbe stupire ancora.

Bologna-Milan, out Joao Felix?

Fra Feyenoord e Torino, Conceicao ha sorpreso tutti con la scelta di mandare in campo dal primo minuto tutti insieme i quattro giocatori offensivi, senza grossi risultati. Ecco perché l’allenatore a Bologna potrebbe rinunciare a questa mossa e avere una struttura di gioco più equilibrata con Yunus Musah. Ma chi resterà fuori dei quattro attaccanti?

Dal debutto con la Roma in poi, Joao Felix non ha più lasciato il campo, nonostante sia in prestito secco dal Chelsea e le prove opache. Una sorta di protetto di Conceicao quindi, ma stavolta potrebbe essere lui il sacrificato. Come riportato da Sky Sport, fra le varie prove di formazione di oggi, l’allenatore ex Porto ha utilizzato anche Reijnders da trequartista con Rafael Leao e Pulisic ai lati dietro l’unica punta Santiago Gimenez, l’unico che sembra sicuro del posto.

Chi gioca in difesa

Attenzione però perché non è detto che alla fine la formazione sarà questa: Conceicao ha fatto anche altre prove, fra le quali anche quella con i quattro giocatori offensivi tutti insieme in campo con Fofana e Reijnders in mezzo. A proposito: dopo due panchine di fila (con ingresso a gara in corso), l’ex Monaco è pronto a riprendersi il suo posto dal primo minuto.

Capitolo difesa: il Milan sembra aver trovato una certa quadra con Malick Thiaw e Pavlovic difensori centrali, i due che in questo momento sembrano dare maggiori garanzie. Come detto, al posto di Walker verso la conferma Alex Jimenez, reduce da ottime prestazioni. A sinistra ci sarà come sempre Theo Hernandez davanti al solito Mike Maignan, che non vive un momento positivo.