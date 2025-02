Conceiçao rischia, esonero possibile: l’aggiornamento spiazza

La notizia spiazza i tifosi: possibile esonero per Sergio Conceicao e Thiago Motta, che rischiano la panchina

Periodo difficile per Sergio Conceicao e Thiago Motta, che rischiano addirittura la panchina. Entrambe le sconfitte in Champions League e la conseguente esclusione dagli ottavi di finale sono state un duro colpo e ciò potrebbe avere delle conseguenze molto negative sui rispettivi allenatori, i quali dovranno fare di tutto per risollevare le loro squadre.

Il Milan di Conceicao è uscito sconfitto contro il Feyenoord con il risultato complessivo di 1-2 (sommando l’andata e il ritorno), e anche la Juventus di Thiago Motta, nella partita di mercoledì 19 febbraio, ha subìto una sconfitta schiacciante da parte del PSV Eindhoven, con il risultato complessivo di 4-3.

I due allenatori dovranno svoltare l’attuale campionato e raggiungere obiettivi importanti, per poter sperare di rimanere al comando delle rispettive squadre ed evitare il rischio di perdere la panchina.

Futuro impegnativo per Motta e Conceicao

I due allenatori sono in una situazione delicata e bisogna darsi da fare per ritrovare il giusto equilibrio in squadra. Tanti saranno gli impegni dei prossimi mesi, sia in campionato che in Coppa Italia, nonostante l’esclusione dall’importantissima Champions League sia stato un brutto colpo.

La Champions League sarebbe stata una grande opportunità per far valere le proprie squadre e un’ottima occasione di crescita, grazie al confronto con alcuni dei più importanti club. Queste sconfitte lasciano con l’amaro in bocca i tifosi, ma bisogna continuare a pensare ai prossimi impegni che attenderanno Juventus e Milan.

Non solo il Campionato, ma ad attendere le due squadre sono anche gli impegni di Coppa Italia: la Juventus, infatti, mercoledì 26 febbraio si scontrerà contro l’Empoli ai quarti di finale di Coppa, mentre il Milan, dopo aver già superato i quarti grazie alla vittoria contro la Roma, giocherà l’andata delle Semifinali il 2 marzo.

In Campionato, invece, domenica 23 febbraio ci sarà Juventus-Cagliari, mentre domani 22 febbraio alle ore 18.00 ci sarà Torino-Milan. E’ importante che Motta e Conceicao provino a svoltare il campionato, infatti senza quarto posto e qualificazione alla prossima edizione della Champions League, i due allenatori rischiano moltissimo.

O quarto posto o divorzio

Come anticipato, Conceicao e Thiago Motta hanno il futuro nelle loro mani: per andare in Champions League serve il quarto posto, quindi, o quarto posto o ci sarà il divorzio.

C’è, infatti, un solo posto a disposizione per la prossima Champions League, e ciò mette ancor di più sottopressione le due squadre, che dovranno fare di tutto per raggiungerlo. Le possibili avversarie sono anche Lazio, Bologna e Fiorentina.