“Conceicao sa quello che vuole”: Sottil non si nasconde

Il neo acquisto rossonero, arrivato a gennaio a Milanello, si è raccontato ai microfoni di Milan Tv, toccando diversi argomenti.

Riccardo Sottil, esterno classe 1999, è arrivato al Milan in prestito dalla Fiorentina nella sessione invernale di mercato, nelle ultime ore di apertura. Il club rossonero lo ha puntato per diversi giorni, portandolo a Milano come sostituto di Leao: l’ex Viola è stato già impiegato da Conceicao, sia in campionato che nell’ultima gara della stagione del Milan in Champions League.

Figlio d’arte di Andrea Sottil, Riccardo ha militato prima nelle giovanili del Genoa, poi del Torino, per poi passare alla Fiorentina, club con il quale ha trovato il suo esordio in Serie A. Diversi prestiti nelle prime stagioni, per trovare minutaggio; poi un continuo crescendo che lo ha visto trascinare diverse volte il club viola. Al Milan è arrivato in prestito secco di sei mesi, ma chissà che questo non possa essere rinnovato per un’ulteriore stagione.

Milan, Sottil si racconta ai microfoni del club

Il neo acquisto rossonero si è raccontato ai microfoni di Milan TV, toccando diversi punti, a partire dall’arrivo al Milan e ad un ricordo che ha della maglia rossonera:

Da piccolo ero milanista e i miei genitori mi compravano la maglia quando andavamo nei negozi sportivi. Mio papà, una volta, mi ha portato una maglia di Kakà. L’aveva fatta anche firmare e ce l’ho ancora a casa. Non ho ancora avuto il piacere di conoscerlo, chissà che qui non possa capitare qui a Milano.

Tuttavia, il proprio idolo non è Kakà ma un ex Juventus:

Da piccolo, quando ho iniziato a guardare le partite, mi è sempre piaciuto Cristiano Ronaldo, soprattutto quando era al Manchester United mi faceva impazzire, faceva cose incredibili. E’ un grande atleta e un grande professionista. E’ un esempio per il calcio.

Sul tecnico rossonero, Conceicao:

Mi ha fatto fin da subito una bella impressione. E’ molto diretto, sa quello che vuole e da calciatore lo apprezzo molto.

Rapporto con il suo ex allenatore Guidi:

Ho un bel ricordo, mi ha dato una grande mano quando sono arrivato giovanissimo alla Fiorentina. Lui mi ha aiutato ad ambientarmi, è stata una figura importante. Fin da subito ha creduto nelle mie qualità e questo è stato importante. Ho fatto una grande stagione con lui, abbiamo anche raggiunto la finale del campionato Primavera. Ho un ricordo sicuramente positivo.

Cosa vuole migliorare oggi Sottil?