Conceição si assume la piena responsabilità: “Se continuo a sbagliare…”

Brutta batosta per il Milan: la squadra rossonera termina il suo cammino in Champions League ai play-off.

Milan-Feynoord termina con il risultato finale di 1-2: all’andata la squadra olandese vinse con un gol di scarto, mentre il ritorno è terminato con il risultato di 1 a 1. La squadra rossonera ha tentato di ribaltare il risultato fin dai primi istanti del match, con Gimenez che ha trovato il gol appena dopo 40 secondi dal fischio d’inizio. Il Milan ha avuto un paio di occasioni per portarsi sul 2 a 0, ma non ci è riuscito. Nel secondo tempo, un’ingenuità di Theo Hernandez ha costretto i rossoneri a rimanere in 10. Da lì è uscita la squadra olandese, che ha trovato il gol che è valso il passaggio del turno.

Milan-Feynoord, le parole di Conceicao

Al termine del match tra Milan e Feynoord, ai microfoni di Sky Sport è intervenuto Sergio Conceicao, tecnico della squadra rossonera.

La delusione è grande. Avevamo preparato questa partita per vincerla. Siamo più forti di loro. Abbiamo sbagliato il secondo gol in diverse occasioni. Siamo delusi e arrabbiati. Oggi non ci voglio pensare. Siamo focalizzati su campionato e Coppa Italia. Purtroppo episodi come quelli di Musah a Zagabria e oggi di Theo decidono le partite.

Conceicao si carica tutta la responsabilità:

Nei miei 6 anni in Champions League con il Porto sono arrivato sempre agli ottavi nonostante i miei errori. Sbaglio io e sbagliano anche i ragazzi. La faccia della sconfitta è mia non quella di Theo.

Sulle sostituzioni, soprattutto quella del neo acquisto:

Sostituzione Gimenez? Le decisioni sono mie perché sono pagato per questo. Quando è arrivato ha avuto dei problemi fisici. Ha giocato abbastanza oggi, rischiando di farsi male ancora una volta. La squadra in quel momento era in 10 ed era un po’ più bassa. Volevo ripartire con Joao Felix. Poi se sbaglio e continuo a sbagliare la società mi farà le valige e andrò via. Cambi? Potevo anticiparli un po’. Cambiare senza un motivo preciso non vale la pena. Sono io a capire cosa possono dare i subentrati nel corso del match.

Sul comportamento in campo e su Theo Hernadez, espulso all’inizio del primo tempo: