Conceicao sicuro sul suo Milan, similitudini col Porto? La risposta del tecnico è eloquente

Il Milan torna a vincere in Coppa Italia, Roma ko: Sergio Conceicao è chiaro sulle similitudini con il Porto.

Il Milan di Sergio Conceicao batte la Roma ai quarti di Coppa Italia e stacca un biglietto di solo andata per le semifinali. Il club rossonero, dopo il pari nel derby, torna ad assaporare il dolce gusto della vittoria e lo fa stendendo con il punteggio di 3-1 i giallorossi di Claudio Ranieri. A piegare i capitolini ci hanno pensato Tammy Abraham, autore di una bella doppietta, e il nuovo arrivato, Joao Felix. Alla fase successiva, il Milan farà i conti con la vincente di Inter-Lazio. Dopo il successo, avvenuto dinanzi al pubblico di San Siro, Sergio Conceicao ha commentato la prestazione della sua squadra ai microfoni di Sport Mediaset.

Conceicao esalta la squadra e poi risponde in maniera decisa sulle similitudini con il Porto

Sergio Conceicao, come al suo solito, è stato molto chiaro e diretto nel post gara: “Per noi è importante l’ambizione, la voglia di essere più forti sempre. Non abbiamo avuto molto tempo per preparare questa partita, ma comunque hanno saputo adeguarsi. Sono contento, loro sono dei ragazzi intelligenti. A centrocampo abbiamo lavorato molto e siamo andati meglio. Sono felice anche per Joao e Santiago, sono entrati molto bene”.

Su Joao Felix: “Ha fatto un bel gol, siamo in semifinale ora ma mancano tre partite per arrivare alla coppa. Ora pensiamo all’Empoli, saranno partite difficili le prossime. Voglio un upgrade nelle individualità, così possiamo migliorare anche nel collettivo”. Conceicao ha poi ribadito: “Adesso l’equilibrio della squadra è fondamentale. Non dobbiamo perderlo. Stiamo lavorando bene e cerchiamo di migliorare”.

Il tecnico ha parlato anche di Leao: “Può fare molto di più. Ha qualità e caratteristiche incredibili. Deve pensare che la palla è sempre importante quando è tra i suoi piedi, ma deve pensare anche che si trova in una squadra dove bisogna mettersi a disposizione e sapersi muovere”.

Infine, Conceicao ha risposto alla domanda sulle similitudini col Porto: “Non è ancora simile a quel Porto questo Milan. Stiamo lavorando per essere più compatti e più aggressivi. Non ci siamo ancora, con questi nuovi giocatori però abbiamo nuove caratteristiche che possono farmi bene e fare bene alla squadra”.