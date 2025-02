Conceicao sorprende: turnover a Empoli, Leao di nuovo in panchina

La probabile formazione del Milan a Empoli per la partita di Serie A di domani: Leao ancora in panchina, pronti due debutti

Il Milan si prepara a scendere in campo domani al Castellani di Empoli alle 18:00 in campionato dopo aver superato lo scoglio Roma in Coppa Italia. I rossoneri hanno ritrovato un po’ di entusiasmo dopo l’ottima prova nel derby, il mercato e la vittoria coi giallorossi e ora Sergio Conceicao vuole cavalcarlo provando a vincere di nuovo.

Per quanto riguarda la Serie A, il Milan deve vincere un po’ di partite per provare a rientrare nella corsa Champions League. I nuovi arrivi hanno portato entusiasmo sì ma anche forze fresche e nuove soluzioni e l’allenatore ne vuole approfittare subito. Secondo quanto riportato da Sky Sport, sono previsti diversi cambi di formazione a Empoli.

Joao Felix pronto al debutto

La notizia è che dovrebbe riposare ancora Leao, in panchina contro la Roma in Coppa Italia. Dietro a queste decisione ci sarebbe una motivazione di natura fisica: il portoghese, come riporta Sky Sport, ha un piccolo problema alla caviglia e, in vista di Rotterdam, Conceicao non vuole rischiarlo. Al suo posto, a sinistra, ci sarà Christian Pulisic.

A fare il debutto dal primo minuto non dovrebbe essere Gimenez perché Abraham sembra favorito. Invece, Joao Felix sembra pronto a scendere in campo per affiancare l’inglese in questo probabile 4-4-2. Conceicao è pronto finalmente a concedere un turno di riposo a Reijnders (Fofana ha riposato nel derby per la squalifica): Musah in mezzo con il francese, mentre a destra un altro debutto, quello di Riccardo Sottil, arrivato a sorpresa dalla Fiorentina nell’ultimo giorno di mercato. Insomma, Conceicao non perde tempo e sfrutta subito la possibilità di fare turnover. Uguale in difesa.

Cambi anche in difesa

Secondo la probabile formazione rivelata da Sky Sport, in difesa dovrebbero star fuori sia Tomori che Pavlovic, titolari nelle ultime partite: al loro posto Gabbia e il rientrante Thiaw. Confermati, invece, Walker a destra e Theo Hernandez a sinistra. In porta ovviamente Mike Maignan, che non riposa mai. A meno di colpi di scena quindi, sarà questo l’undici che scenderà in campo a Empoli. Un undici con diversi cambi, tutti necessari: il Milan dovrà fare un tour de force importante in questo febbraio e ora la rosa offre la possibilità di ruotare.