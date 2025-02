Clamoroso Milan: “Colpo più vicino”, presentata l’offerta

Il Milan ci sta seriamente provando: contatti continui per il super colpo di queste ultime ore di mercato, i dettagli

Siamo alle battute finali di questo confuso e strano calciomercato. Il Milan si è attivato solo in questi giorni: dopo Kyle Walker, in casa rossonera sono arrivate manovre più massicce, con un bel po’ di uscite e l’entrata di Santiago Gimenez. Un colpo da 35 milioni dal Feyenoord, che è anche il prossimo avversario in Champions League. Ibrahimovic prima del derby ha definito chiuso il mercato ma in realtà in queste ore sta provando a fare un ultimo, clamoroso, colpo.

Il giocatore in questione è Joao Felix e, come scrive Gianluca Di Marzio, sono in corso contatti continui fra tutte le parti coinvolte per arrivare ad un accordo e, a quanto pare, il giocatore sarebbe sempre più vicino. L’idea è di Jorge Mendes, agente del calciatore e anche di Conceicao, che sta spingendo per trasferire il suo giocatore in rossonero.

#Calciomercato | @acmilan, sempre più vicino Joao Felix. I rossoneri hanno provato anche a bloccare #Krstovic per giugno per 20 milioni più 5 di bonus, ma il @OfficialUSLecce non vuole impegnarsi dopo aver già ceduto #Dorgu — Gianluca Di Marzio (@DiMarzio) February 3, 2025

Conferme anche da Matteo Moretto, che ha parlato di un’offerta scritta fatta dal Milan al Chelsea per un prestito. Si sta cercando la quadra per i costi dell’operazione tra prestito oneroso e stipendio del portoghese. C’è ottimismo e Conceicao spinge per questo acquisto.

Il Milan è vicino a João Félix. Il club rossonero ha presentato da poco un’offerta scritta al Chelsea. Contatto ufficiale tra club per un prestito. I dialoghi proseguono verso una possibile intesa totale con Jorge Mendes al lavoro. Le parti stanno cercando di far quadrare… pic.twitter.com/b2UH6Ct9Vi — Matteo Moretto (@MatteMoretto) February 3, 2025

Di Marzio aggiunge anche un interessante retroscena: il Milan avrebbero provato a bloccare Krstovic del Lecce con un un’offerta da 20 milioni più 5 di bonus per giugno, ma i pugliesi hanno respinto l’assalto dopo che hanno già ceduto Dorgu al Manchester United.