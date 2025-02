Criscitiello spiazza in diretta: svelati i sostituti di Ibra e Conceicao

Il noto giornalista, sul suo canale ufficiale Youtube, fa il punto sulla situazione in casa Milan e fa due possibili nomi per rimpiazzare allenatore e DS.

Atmosfera molto tesa a Milanello, con il Milan che è uscito sconfitto per 2 a 1 dal campo del Torino nell’anticipo di campionato di sabato. Una partita iniziata male e finita peggio, tra il rigore sbagliato di Pulisic, l’autogol clamoroso di Thiaw sull’errore di Maignan e ancora una volta tante occasioni sciupate. Non solo quindi l’uscita dall’attuale Champions League, ma anche un quarto posto che si allontana sempre di più. E un’Europa, nella prossima stagione, a cui difficilmente i rossoneri accederanno dalla porta principale.

Criscitiello sui sostituiti di Ibra e Conceicao: De Zerbi e Paratici i nomi perfetti

Anche Michele Criscitiello ha fatto il punto sulla situazione attuale in casa Milan, attraverso il suo canale Youtube. Il noto giornalista ha dichiarato come la società abbia sbagliato nella scelta di Ibrahimovic, in quanto non è il profilo adatto per ricoprire il ruolo di direttore sportivo: “Ibra ha scelto Jovan Kirovski per il Milan Futuro che non ha esperienza, così come Bonera. Si tratta ormai, infatti, di un progetto morto”.

“Le scelte di mercato sono state quasi tutte sbagliate e ora la stagione sembra compromessa. Inoltre non si capisce chi comanda, Furlani o Cardinale? – ha continuato il noto volto di Sportitalia, che poi ha aggiunto la sua su una possibile rivoluzione – Paratici al posto di Ibrahimovic e De Zerbi come allenatore. Così il Milan potrebbe davvero rinascere”.

La crescita del Milan con De Zerbi e Paratici

Secondo Michele Criscitiello, Paratici sarebbe il profilo perfetto per il ruolo di Ds: “Ovunque abbia lavorato ha dimostrato grandi competenze ed intuito calcistico, con numerosi acquisti rivelatosi poi vincenti – ha il detto il giornalista – Inoltre, e non si tratta di un dettaglio, conosce già molto bene sia il campionato italiano che la Premier League. Il Milan potrebbe fare davvero un salto di qualità societario con lui”.

E su De Zerbi al posto di Conceicao invece: “Roberto sarebbe l’allenatore perfetto a mio parere. Conosce l’ambiente, la Serie A, i giocatori lo seguono sempre, è un professionista bravissimo nello spogliatoio oltre ad avere competenze di campo sopra la media. Il problema reale sarebbe piuttosto quello di strapparlo al Marsiglia, che di certo non rinuncerà al suo allenatore tanto facilmente. Poi è chiaro che comunque la volontà del tecnico potrebbe fare la differenza in caso di accordo con il diavolo.