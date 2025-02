Dalla Roma al Milan, piovono conferme: sfiorato il colpo a sorpresa

Arrivano conferme in merito ad un colpo sfiorato dalla Roma al Milan che avrebbe fatto sognare in grande tifosi e società

Nonostante risultati che pian piano – finalmente – stanno cominciando ad arrivare, continua l’annata grigia del Milan, che ora deve fare i conti con una beffa importante. I rossoneri, secondo alcune indiscrezioni, hanno provato a strappare un colpo a sorpresa che però è stato solo sfiorato. Un innesto del genere avrebbe portato nuova aria e ambizione alla squadra e alla società, vista la sua fama internazionale. Ora i rossoneri vireranno anche altri profili, ma un altro tentativo non è scontato che non ci sia a fine campionato. La notizia ha subito lasciato senza parole i tifosi che – questa volta – erano d’accordo con le scelte del club.

Il Milan ci ha provato per Berta: su di lui anche altri club

L’attenzione di Cardinale, presidente del Milan, non è solo quello di costruire una squadra importante che scende sul terreno di gioco, ma anche inserire nuovi volti in società. Il lavoro di Furlani, Ibra e Moncada non è assolutamente passato inosservato ai tifosi – con fischi e critiche – ne sanno qualcosa.

Il club ha così deciso di puntare su nuovi colpi per la dirigenza: Andrea Berta era uno tra questi, ma il direttore sportivo al momento ha chiuso la porta. Si valutano alternative.

Berta infatti è uno dei maggiori esponenti del calcio nel suo campo: lo scorso dicembre si è svincolato dall’incredibile avventura con l’Atletico Madrid, dopo l’arrivo di un nuovo direttore generale. Le parti si sono separate dopo oltre un decennio.

Su di lui è stato forte anche l’interesse della Roma, pronta a compiere una rivoluzione per la prossima stagione; presente anche il Paris Saint Germain, con Berta che però sembra avere altri programmi.

La potenza di Berta: Milan rammaricato

Il Milan si mostra molto rammaricato del “no” ricevuto dal direttore sportivo, che al momento preferisce altre esperienze. La forza di Berta non la si viene a scoprire di certo oggi, basta leggere solo alcuni nomi portato a Madrid sotto la sua gestione.

Joao Felix è solo uno dei colpi importanti di Berta, insieme ai vari Rodri, Griezmann, Diego Costa e altri campioni del mondo del calcio.

I rossoneri ora sono alla ricerca di un nuovo profilo interessante, con la speranza di regalare colpi da 90 a Conceicao.