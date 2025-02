“Darà tutto sé stesso”: l’agente dell’ex rossonero dà fiducia a Ibrahimovic

L’agente dell’ex giocatore rossonero dà tutta la sua fiducia al dirigente del Milan, affermando che sa il fatto suo e che darà tutto sè stesso.

Zlatan Ibrahimovic da ormai un paio di anni è entrato a far parte della dirigenza rossonera, cercando di portare la sua esperienza ai ragazzi che indossano la maglia del Milan, ma soprattutto per cercare di trasmettere i giusti valori ai giocatori.

Raiola è agente anche di Donnarumma, ex rossonero e portiere del Psg e della Nazionale italiana e, dopo aver fatto delle dichiarazioni su quest’ultimo, affermando quanto il portiere sia molto apprezzato per le sue grandi abilità e che i contatti per il rinnovo con il club sono stati già avviati, ha risposto a delle domande su Zlatan Ibrahimovic, attuale dirigente del club rossonero. Si è soffermato sulle sue importanti qualità e la sua esperienza, dandogli tanta fiducia.

Le parole di Raiola su Zlatan Ibrahimovic

Come anticipato, Raiola, ospite a “Chiamarsibomber.com” ha parlato di Zlatan Ibrahimovic e, alla domanda “Come valuta il suo operato?”, l’agente dell’ex portiere del Milan ha risposto:

Sa il fatto suo, è stato uno dei più grandi giocatori degli ultimi vent’anni e conosce molto bene il mondo del calcio. Per lui questa è un’esperienza nuova, non ha un compito facile ma sta facendo il suo percorso. Intanto ha già conquistato il primo trofeo della sua “gestione“.

Enzo Raiola ha poi sottolineato che l’esperienza di Ibrahimovic crescerà anche a livello di dirigente:

Poi è arrivata l’eliminazione in Champions League, ma lì non è mai semplice, come testimoniato dalle difficoltà incontrate da tanti importanti Top club nella prima fase. Il Milan ha cambiato tanti giocatori e probabilmente ci sono stati problemi di diversa natura, ma bisogna guardare al futuro con fiducia. Sono convinto che qualsiasi cosa farà, Zlatan la farà al meglio, dando tutto se stesso e impegnandosi al massimo. Spesso le difficoltà aiutano a crescere, magari questo momento gli servirà per migliorare ulteriormente.

L’agente di Donnarumma dunque va un pò controcorrente rispetto alle voci che circolano rispetto l’operato dello svedese, che spesso viene criticato per la sua poca esperienza a livello dirigenziale. Alcuni gli addossano la colpa anche del momento che sta vivendo il Milan, senza dimenticare però anche l’operato della dirigenza, che sembrerebbe essere inesistente.