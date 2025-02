“Dette tante falsità”, Conceicao netto al termine di Milan Inter

Serie A, Milan Inter 1-1: ecco le parole di mister Sergio Conceicao nel post partita ai microfoni di Dazn.

Il Derby di Milano si è concluso con il punteggio di 1-1. Nonostante la delusione a fine partita da parte dei giocatori e tifosi del Milan, la squadra rossonera ha dato grande prova di compattezza e di spirito di sacrificio in campo. L’Inter con De Vrij ha trovato un meritato punto negli ultimi minuti ma la classifica corta consente ai milanisti di poter sperare ancora in una posizione Champions: la Juventus è distante soltanto 5 punti. Nel post partita Sergio Conceicao ha rilasciato alcune dichiarazioni a Dazn.

Milan Inter, Conceicao sicuro su Leao: “Ecco in cosa deve migliorare”

In merito all’atteggiamento della squadra, dimostrato nel corso della gara: “Spirito della squadra? Si è parlato tanto negli ultimi giorni e di tante falsità. Mi è piaciuto l’atteggiamento della squadra”.

Sulle sue richieste in campo: “Nel primo tempo non tutti pressavano alla stessa maniera e abbiamo rischiato di subire dei contropiedi. A me piace il pressing alto, vedi Abraham sul gol. Bisogna lavorare in questo modo ma l’atteggiamento c’è stato. È ovvio che bisogna lavorare ancora molto”.

Rispetto alle scelte nel corso della partita e su cosa il suo Milan deve migliorare sul piano tattico, Conceicao ha affermato: “Sostituzione Bennacer? Avevo bisogno di altre caratteristiche a centrocampo perché volevo andare più in verticale. Avevamo bisogno di più muscoli in campo ed ho messo Musah più al centro con Jimenez largo. Delle volte la mobilità e l’ambiente può trascinare il giocatore verso una certa cosa ma siamo il Milan e dobbiamo tenere la testa sulle spalle.

Dobbiamo essere in controllo di noi stessi. È vero che il tempo è poco e quindi bisogna lavora. Poi scrivono anche delle falsità: sono arrivato da un mese già parlano di un mio addio, ovviamente sono falsità”.

Il tecnico del Milan, ha poi rilasciato un commento sul suo numero 10: “Leao? La costanza che vogliamo per la squadra la vogliamo per tutte le individualità. Lui è fortissimo tecnicamente ma dopo ci sono altri momenti in cui deve capire che fa parte di un collettivo. Quando capirà questo diventerà uno dei migliori al mondo. Questo atteggiamento tutti i giorni, lui come tutti”.