“Dobbiamo farlo tutti insieme”: Walker critico a Prime Video

Parte male il playoff Champions per il Milan: Kyle Walker ha commentato così la sconfitta del de Kuip dell’andata.

Kyle Walker ha parlato a Prime Video al termine di Feyenoord-Milan 1-0. Queste le sue dichiarazioni.

“Loro hanno segnato, noi no. Questo è il calcio, abbiamo bisogno di più convinzione davanti alla porta. Dobbiamo faro tutto tutti insieme, però nel calcio si vince segnando”.

Walker critico a Prime

“Questa squadra ha qualità, sono un leader e voglio aiutare questa squadra. Dobbiamo attaccare e difendere tutti insieme”.

Sempre nel post gara anche Rafael Leao ha commentato così la sconfitta:

“Non abbiamo messo la stessa aggressività loro. Non siamo stati al livello di questa partita. Ho avuto un’opportunità ma non sono riuscito a cambiare il risultato. Dobbiamo andare a casa e vedere cos abbiamo sbagliato, ora abbiamo il ritorno con i nostri tifosi. Oggi i loro sono stati decisivi. Non avevo problemi fisici, non troviamo scuse. Adesso pensiamo alla prossima. Al ritorno dobbiamo avere altro atteggiamento, con la nostra qualità possiamo vincere”