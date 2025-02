Doppia ufficialità, il Milan annuncia un acquisto e una cessione

Il Milan ha annunciato una doppia ufficialità in questi minuti: si tratta di un acquisto e di una cessione

Ultime ore di mercato caldissime per il Milan. La sessione di gennaio si è accesa nell’ultima settimana con l’accelerazione per Santiago Gimenez, acquistato per 35 milioni dal Feyenoord. Ieri l’attaccante ha svolto tutto l’iter burocratico: visite mediche al mattino e firma a Casa Milan nel pomeriggio, poco prima dell’inizio del derby, che ha visto a San Siro al fianco di Ibrahimovic. L’acquisto è ufficiale da pochissimi minuti: “AC Milan è lieto di comunicare di aver acquisito a titolo definitivo le prestazioni sportive del calciatore Santiago Tomás Gimenez dal Feyenoord Rotterdam. L’attaccante messicano ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2029“.

Poco fa, invece, il Milan aveva annunciato anche la cessione di Davide Calabria, che passa al Bologna a titolo definitivo. Il terzino, che ha salutato i rossoneri con un lungo e commovente post nelle scorse ore (lui che al Milan ci è nato e cresciuto), ha firmato coi rossoblu a cinque mesi dalla scadenza del contratto col Milan: “AC Milan comunica di aver ceduto le prestazioni sportive del calciatore Davide Calabria al Bologna FC“.

🙏 Grazie Davide. For 18 years, we have watched you grow from a young dreamer to an Italian Champion. Although we have now parted ways, our shared memories will always remain. ❤️🖤

