Due nuovi direttori sportivi al Milan, è ufficiale

Il Milan è pronto ad “accogliere” due nuovi direttori sportivi, l’iscrizione all’Università del Salento è stata ufficializzata nei giorni scorsi

Quando siamo quasi a fine febbraio, la stagione del Milan ha già dato più o meno tutto. A Sergio Conceicao e ai suoi ragazzi non resta altro che raggiungere l’obiettivo minimo: la qualificazione alla prossima Champions League. Che non salva minimamente l’annata, la quale resta disastrosa e fallimentare a prescindere. In molti ipotizzano che, in seguito al secondo anno consecutivo senza soddisfazioni, a giugno possa esserci un cambio nel management, come accaduto nel 2023. Una cosa è certa: ai rossoneri serve un direttore sportivo all’altezza della situazione. Qualche nome c’è, ma intanto la società è pronta ad accoglierne due “nuovi”.

Moncada e Kirovski all’Università

Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, Geoffrey Moncada e Jovan Kirovski (l’amico di Ibrahimovic responsabile del progetto Milan Futuro, anche quello fino ad oggi fallimentare) risultano ufficialmente iscritti al Corso di Formazione per Direttore Sportivo nel Calcio dell’Università del Salento.

Il corso di formazione si terrà per il secondo anno di fila: consente agli allievi di ottenere i requisiti necessari per poi sostenere l’esame a Coverciano e prendere il patentino della Figc. Si tratta di un’ottima opportunità per i due dirigenti del Milan perché così possono ottenere un titolo riconosciuto dalla Federazione. Insieme a loro risulta anche un terzo: si tratta di Manuel Caruso, segretario del club che ha scelto di iscriversi al corso.