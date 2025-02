Empoli Milan, Conceicao è chiaro su Gimenez e sull’espulsione di Tomori

Sergio Conceicao parla senza veli dopo la vittoria in casa dell’Empoli: il tecnico del Milan è stato molto chiaro sugli episodi.

Nonostante i diversi episodi controversi che hanno caratterizzato il match, il Milan di Sergio Conceicao è comunque riuscito ad espugnare il Castellani, mandando al tappeto l’Empoli di Roberto D’Aversa con il punteggio di 2-0. I rossoneri hanno fatto la voce grossa in Toscana, piegando gli avversari grazie ai gol di Leao e Gimenez, in rete all’esordio con la maglia rossonera in Serie A. Il centravanti ex Feyenoord, con la rete di oggi, è diventato il primo giocatore messicano a segnare con la maglia del club lombardo nella storia della Serie A. Si tratta del terzo nel suddetto torneo dopo Johan Vásquez e Hirving Lozano. Dunque, il Milan dà continuità alla vittoria trovata in Coppa Italia mercoledì scorso contro la Roma, inanellando un importante successo esterno.

Conceicao dice la sua sugli episodi

Al termine del match, Sergio Conceicao ha commentato la prestazione ai microfoni di Dazn: “Difesa? È uno dei reparti su cui stiamo lavorando. Sull’espulsione non mi è piaciuto il piazzamento dei miei, non giochiamo mai col fuorigioco. Stiamo lavorando su questi dettagli, sono importanti per me e per la squadra”.

Sull’espulsione di Tomori: “La tentazione in quel momento era di togliere un giocatore davanti e mettere un difensore centrale. Ho rischiato perché volevo vincere, pareggiare con un club come il Milan è come perdere. Abbiamo affrontato un grande avversario, complimenti a loro”.

Su Gimenez: “È un giocatore di qualità, alla fine siamo riusciti a portarlo qui. Lo segiuvo già dai tempi del Porto. È un innesto di grande spessore e ottima soluzioni, come Felix e Walker. Il collettivo funziona nel momento in cui i calciatori vogliono mettersi a disposizione. Secondo me questi dettagli portano i giocatori a un livello superiore. Tutti i giocatori davanti sono bravi quando hanno la palla, ma dobbiamo essere compatti e solidi anche per non prendere gol. Quando capiremo anche questo vinceremo anche più partite”.