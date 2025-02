Empoli-Milan, Conceiçao fa felici i tifosi: le probabili scelte

Al Castellani arrivano i rossoneri di Conceiçao: D’Aversa cerca punti salvezza, il Diavolo rincorre la qualificazione in UCL.

Il Diavolo, dunque, al Castellani proverà in ogni modo ad arrivare alla vittoria, pur trovandosi di fronte un Empoli senza successi nelle ultime cinque gare e affamato di punti salvezza.

Gli azzurri di D’Aversa hanno solo un punto di vantaggio sul terzultimo posto e devono assolutamente cercare di fare risultato. Una sfida che sulla carta è ampiamente alla portata, ma servirà il miglior Milan per arrivare all’obiettivo tre punti.

Empoli-Milan: le probabili formazioni

Nel Milan potrebbe esserci spazio per i nuovissimi acquisti di mercato: Gimenez e Joao Felix verso il debutto dal primo minuto in campionato, così come sarà della partita il rientrante Fofana.

Nell’Empoli out Fazzini e Anjorin oltre a Ismajli e allo squalificato Maleh. Formazione rimaneggiata per D’Aversa, che si affida alla coppia Colombo-Esposito in avanti.

EMPOLI (3-4-2-1): Vasquez; Goglichidze, Marianucci, De Sciglio; Gyasi, Grassi, Henderson, Pezzella; Cacace, Esposito; Colombo. All. D’Aversa.

Squalificati: Maleh

Indisponibili: Anjorin, Ebuehi, Fazzini, Haas, Ismajli, Pellegri, Sazonov, Solbakken, Viti

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Walker, Tomori, Pavlovic, Hernandez; Fofana, Reijnders; Pulisic, Joao Felix, Leao; Gimenez. All. Conceiçao.

Squalificati: nessuno