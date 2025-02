Empoli Milan, è caos Var: espulsione di Tomori e polemica, cosa sta succedendo

Pairetto nella bufera per alcuni errori arbitrali nel match tra Empoli e Milan. La decisione sta facendo molto discutere.

Si sta disputando in questi minuti il secondo tempo di Empoli Milan, una sfida che sta facendo molto discutere e con le decisioni della terna arbitrale che faranno parlare anche nel post partita. Il club rossonero sta giocando in dieci uomini a causa del rosso a Fikayo Tomori ed è una situazione che mostra un vero caos nel regolamento, come spiegato anche dall’ex arbitro e ora opinionista Luca Marelli.

Il Milan ha cominciato la ripresa con un triplo cambio e una squadra a trazione anteriore e un azione di contropiede rischia di cambiare il match. In un azione di contropiede Tomori ha atterrato Colombo ed è stato cosi espulso per doppia ammonizione. I tifosi e i giocatori volevano però che l’azione si fermasse per fuorigioco, visto un offside piuttosto netto ma il Var non è potuto intervenire, ecco perchè.

Empoli Var, due rossi e tante polemiche

Marelli ha spiegato ai microfoni di DAZN: “Il Var non può tornare indietro per un doppio giallo e quindi è rosso per Tomori”. La sfida è proseguita e intanto è espulso anche Marianelli per fallo di reazione e successivamente in questi minuti ha segnato Rafa Leao e il Milan è in vantaggio.

Sta succedendo di tutto in questi minuti ma al momento – e nonostante le polemiche – il Milan è in vantaggio. I rossoneri sono avanti grazie alle reti di Leao e Santiago Gimenez, alla sua prima rete in rossonero.